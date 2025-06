Mutares: Terranor Group AB jetzt an der Nasdaq First North! Terranor Group AB betritt die Börsenbühne in Stockholm! Mutares bleibt Hauptaktionär, während Terranor mit beeindruckendem Wachstum glänzt. Mit einem Startkurs von SEK 20,00 und einem Umsatz von EUR 285 Mio. im Jahr 2024.