KWS Saat trennt sich von Maisgeschäft in Nordamerika - Aktie steigt

EINBECK (dpa-AFX) - Der Saathersteller KWS will sich von seinem Maisgeschäft in Nordamerika trennen und verkauft seine Anteile an Gemeinschaftsunternehmen und Lizenzen. Wie der Konzern am Freitag nach Börsenschluss in Einbeck mitteilte, wird er sich künftig verstärkt auf das profitable Maisgeschäft im europäischen Markt konzentrieren. An der Börse kam die Nachricht gut an.

Die 50-prozentigen Beteiligungen an den zwei nordamerikanischen Gemeinschaftsunternehmen AgReliant sowie Lizenzen für Züchtungsmaterial will KWS an den Pflanzenexperten GDM mit Sitz in Buenos Aires verkaufen. Das Transaktionsvolumen für die Anteile liege im niedrigen dreistelligen Millionenbereich in US-Dollar und für die Lizenzen im mittleren zweistelligen Millionenbereich.