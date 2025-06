Zalando nach bisher schwachem Juni erholt - Jefferies-Studie

ValueInvestor2018 schrieb 23.05.25, 13:38

Statt sich aufzuregen, dass (wie immer im Leben) nicht alles nur nach oben geht: Versuche doch mal, mit zyklischem Handeln Geld zu verdienen. Zalando eignet sich hier ziemlich gut: Bei 30 € rein, bei 33-36 € wieder raus und short gehen, dann wieder rein. Man schafft es nie perfekt, aber seit einem Jahr mache ich dies nun bei Zalando. Ergebnis: Die Aktie hat sich seitdem nicht bewegt, aber so kannst Du locker >50% Gewinn in 12 Monaten einfahren. Natürlich keine Garantie für die Zukunft, sondern nur ein Erfahrungswert, wie ich das betrachte und handele. Es gibt nur recht wenige solcher Aktien, die sich für 1-2 Jahre immer in einem Band bewegen...und die finde ich spannend. Und ich kaufe sie nur, wenn Sie auch fundamental in Ordnung sind als Unternehmen.

Bild: 23553_20250523133821_Zalando_