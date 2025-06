Börsenstart Europa - 30.06. - FTSE Athex 20 stark +1,99 %

Der TecDAX steht bei 3.890,68 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,19 %, HENSOLDT +2,11 %, Kontron +1,77 %

Flop-Werte: Nordex -3,76 %, Formycon -2,38 %, Nagarro -1,01 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:45) bei 5.323,52 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,19 %, L'Oreal +1,42 %, SAFRAN +0,86 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -1,96 %, Bayer -1,24 %, Volkswagen (VW) Vz -1,00 %

Der ATX steht aktuell (09:59:46) bei 4.423,69 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,17 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,02 %, Immofinanz +0,93 %

Flop-Werte: Mayr-Melnhof Karton -0,78 %, Wienerberger -0,65 %, Raiffeisen Bank International -0,54 %

Der SMI steht aktuell (09:59:47) bei 11.984,33 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Amrize AG Namen-Akt +3,27 %, Partners Group Holding +2,00 %, UBS Group +0,42 %

Flop-Werte: Sika -0,66 %, Roche Holding -0,66 %, Nestle -0,58 %

Der CAC 40 steht bei 7.693,47 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +2,52 %, Kering +2,35 %, L'Oreal +1,42 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -1,96 %, Renault -1,30 %, Societe Generale -1,11 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.500,37 PKT und fällt um -0,15 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +0,59 %, ABB +0,33 %, Getinge (B) +0,24 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -1,88 %, Sandvik -1,33 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,83 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.610,00 PKT und gewinnt bisher +1,99 %.

Top-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +2,11 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,19 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,08 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,52 %, Jumbo -1,10 %, Metlen Energy & Metals -1,03 %