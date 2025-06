LiquidLink, ein Portfoliounternehmen von Digital Asset Technologies, bringt Bitcoin Lightning- und XRP-ILP-Nodes auf den Markt

VANCOUVER, BC, 30. Juni 2025 / IRW-Press / Digital Asset Technologies Inc. (CSE: DATT) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) („DATT“ oder das „Unternehmen“), ein Investment-Emittent mit Technologiefokus, freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft LiquidLink AI Corp. („LiquidLink“) eine Infrastruktur für Unternehmen im Bitcoin Lightning Network und Ripple’s Interledger Protocol (ILP) eingerichtet hat. Mit diesen Implementierungen positioniert sich LiquidLink als fundamentale Drehscheibe im entstehenden „Internet der Werte“ (Internet of Value), ähnlich wie die Backbone-ISPs, die in den frühen 2000er Jahren globale Netzwerke miteinander verbunden haben.