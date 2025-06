Die PKM Solutions macht Edelmetalle zur Generationenvorsorge

Leverkusen (ots) - Eltern und Großeltern wünschen sich vor allem eins: eine

sorgenfreie Zukunft für ihre Kinder und Enkel, denn finanzielle Rücklagen geben

Stabilität. Durch eine klare Produktstrategie unterstützt die PKM Solutions

Familien dabei, schon mit kleinen monatlichen Beträgen ein Vermögen aufzubauen

und dieses sicher weiterzugeben.



"Premium Elements 4.0 junior" für eine sichere Zukunft





Edelmetalle haben sich in der Vergangenheit als krisensichere Wertanlagenbewährt. Sie reagieren im Vergleich zu Aktien nicht so stark auf Krisen oderschwankende Märkte. Gold, Silber, Platin und Palladium sind internationalanerkannte Edelmetalle und eignen sich, um einen langfristigen und stabilenVermögensaufbau (https://www.presseportal.de/pm/176222/6001994) zu ermöglichen."Familien wollen oft in generationenübergreifende Werte investieren", so lautetdas Fazit der Experten der PKM Solutions.Der Direktvertrieb der PKM Solutions verfügt über langjährige Erfahrungen undhat gemeinsam mit der Sutor Bank das exklusive Edelmetallportfolio "PremiumElements 4.0 Junior" (https://pkm-solutions.de/uebersicht-2/) entwickelt.Hierbei handelt es sich um ein Edelmetalldepot, welches speziell daraufausgerichtet ist, ein generationenübergreifendes Kapital aufzubauen. Neben denmonatlichen Sparraten sind auch jederzeit einmalige Zuzahlungen möglich. Solassen sich auch Geldbeträge anlegen, die Kinder beispielsweise durchSchenkungen erhalten. Hervorragende Kaufkonditionen für Edelmetalle, einetransparente Kostenstruktur und faire Geschäftsbedingungen schaffen zusätzlichVertrauen für alle Beteiligten.Intelligent investieren, generationenübergreifend profitierenEine Beispielrechnung unterstreicht das Potenzial dieses Sparplans der PKMSolutions (https://pkm-solutions.de/) : Wer monatlich 100EUR in Gold investiert,kann sein Vermögen innerhalb von 18 Jahren mehr als verdoppeln. Wenn sich diepositive Entwicklung der letzten Jahrzehnte fortsetzt, kann von einer Vermehrungvon 21.600EUR auf rund 58.428EUR ausgegangen werden. Damit könnten Kinder ihrenFührerschein bezahlen oder ihr Studium mitfinanzieren. Edelmetalle werden zudemsteuerlich gegenüber anderen Anlageformen begünstigt.Für Familien, die frühzeitig mit dem Sparen für ihre Kinder und beginnen, sindEdelmetalle ein hervorragender Baustein, um für eine stabile finanzielle Zukunftzu sorgen.Pressekontakt:PKM Solutions GmbHQuettinger Straße 240D-51381 Leverkusenmailto:info@pkm-solutions.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/176222/6065600OTS: PKM Solutions GmbH