BAADER BANK stuft Dürr auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr mit Blick auf den Verkauf des Segments Umwelttechnikmit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der hierfür vereinbarte Unternehmenswert dürfte in etwa die Markterwartungen treffen, schrieb Peter Rothenaicher am Montag. Ungeachtet des Deals seien die Aktien des Anlagenherstellers erheblich unterbewertet./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 08:40 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 22,50EUR auf Tradegate (30. Juni 2025, 09:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Peter Rothenaicher

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m