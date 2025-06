Gütesiegel von JPMorgan: Infineon hat das Momentum auf seiner Seite

JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande erwartet, dass der Münchener Halbleiterkonzern seine Jahresziele anheben wird, was der Aktie frische Impulse verleihen könnte. Grund für diese Einschätzung ist eine Anpassung der Umsatzprognosen von Infineon. Laut Deshpande habe der Konzern eine mögliche Zollbelastung von rund 400 Millionen Euro zunächst aus den Erwartungen herausgenommen. Es wird jedoch erwartet, dass Infineon diese Belastung in seine Jahresziele wieder aufnimmt.

Infineon investiert massiv in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten, insbesondere am Standort Dresden, mit einem Volumen von rund 5 Milliarden Euro, was etwa 3.000 neue Arbeitsplätze schafft.