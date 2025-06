Aktienmärkte: Trump hat die Rally gegeben - nimmt er sie wieder weg?

Keine Frage: nichts ist so wichtig für die Aktienmärkte wie Donald Trump! Er entscheidet faktisch, ob die Kurse der Aktienmärkte steigen oder fallen - abhängig meist von einem Post auf seiner Plattform Truth Social. Entscheidend wird nun der weitere Verlauf mit den Zöllen: Trump hatte am Freitag die Aktienmärkte unter Druck gebracht mit seiner Aussage, alle Handelsgespräche mit Kanada abzubrechen wegen der für heute geplanten Digitalsteuer. Kanada hat nun diese Digitalsteuer zurück genommen - was Trump noch selbstbewusster machen dürfte nach den Lobeshymnen auf dem NATO-Gipfel. Dazu hat seine "Big Beautiful Bill" eine wichtige Hürde genommen - Trump surft auf einer Erfolgs-Welle und hat also wenig Grund für irgendwelches "TACO". Und das könnte für die überkauften Aktienmärkte zur Gefahr werden..

