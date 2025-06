GFT Technologies - Aktie mit Kurssprung - 30.06.2025

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die GFT Technologies Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,38 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,10 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GFT Technologies +1,36 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

GFT Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,99 % 1 Monat -8,10 % 3 Monate -4,38 % 1 Jahr -11,90 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 619,98 Mio.EUR wert.

Der Softwareanbieter GFT und der Roboter-Hersteller Neura Robotics arbeiten bei der Entwicklung von Software für physische Künstliche Intelligenz (KI) zusammen. "Wir bringen unsere Kernkompetenzen in den Bereichen KI-Software und digitale …

EQS Post-admission Duties announcement: GFT Technologies SE / Share buyback Share buyback / Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 para. 2 and para. 3 of Delegated Regulation (EU) No …

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: GFT Technologies SE / Aktienrückkauf Aktienrückkauf / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. …

