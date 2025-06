UmweltBank AG / Wechsel im Aufsichtsratsvorsitz der UmweltBank AG: Georg ...

exibmer schrieb 12.02.25, 19:18

Ja kann ich alles nachvollziehen , wenns an mich war. Aber ich bin halt ein Typ der der Meinung ist es kann halt nur besser werden wenn

man was dafür tut. Also wenn ich einer Kredit von der Umweltbank zum fast selben Preis bekomme als wo anders , nehme ich es von der Umweltbank.

Ist bei Strom auch so, wenn der Firmensitz in meiner Nähe ist u. fast der selbe Preis , nehme ich den. Oder mein Auto sollte doch zu mindestens aus Europa.

Wir können ja nicht nur jammern man müsste mal ..... Und ja ich kann die Welt nicht mehr retten , das habe ich vor 30 Jahren versucht.

Darum habe ich ja da schon vor über 30 Jahren bei der AHAG , nicht nur den Wert, mal gekauft. Und auch nach dem Börsengang verkauft. ;)

Halte aber einige Anleihen, die Zinsen sind ja auch was nettes. Und ich hatte bei den neuen Aktien gewahrt.;) Die Umweltbank hatte sich ja gegen die DB

mindestens 5x besser entwickelt , da war ich mist traurig :laugh: Aber bei vielen Werten lag ich voll daneben. Darum lasse ich es ja und freue mich über

meine kleinen Zinsen. Alles Gute den Menschen die sich mit diesem Wert befassen .