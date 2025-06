Metaplanet to the Moon: 1.005 neue Bitcoin – Aktie haussiert zweistellig!

Der japanische Bitcoin-Investor Metaplanet hat in einer Mitteilung an die Börse in Tokio bekannt gegeben, dass das Unternehmen vergangene Woche 1.005 Bitcoin für 15,65 Milliarden Yen (rund 108 Millionen US-Dollar) erworben hat. Damit steigt der Gesamtbestand des Unternehmens auf 13.350 Bitcoin, was Metaplanet laut eigenen Angaben zum fünftgrößten Bitcoin-Halter weltweit macht – direkt hinter Branchengrößen wie MicroStrategy, Marathon Digital, Twenty One Capital und Riot Platforms. Mit dem jüngsten Zukauf hat Metaplanet unter anderem CleanSpark, Coinbase, Block, Hut 8 und sogar Tesla überholt.

Die jüngsten 1.005 Bitcoin wurden mithilfe einer neuen Anleihe in Höhe von 30 Milliarden Yen (208 Millionen US-Dollar) erworben, die am 30. Juni an den EVO FUND ausgegeben wurde. Diese Anleihen tragen einen Zinssatz von 0 Prozent und wurden genutzt, um eine vorherige Anleihe in Höhe von 1,75 Milliarden Yen (12 Millionen US-Dollar) mit einem Zinssatz von 0,36 Prozent abzulösen. Metaplanet gelingt es damit, seine Finanzierungskosten weiter zu senken.

Tipp aus der Redaktion Krypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Krypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!



Die Strategie des Unternehmens scheint am Markt anzukommen: Die Aktie von Metaplanet stieg am Montag in Tokio um 10,7 Prozent, nachdem die Börsenmitteilung veröffentlicht wurde. Laut Mitteilung hat sich der Bitcoin-Bestand des Unternehmens seit März mehr als verdreifacht, gestützt durch Aktienbezugsrechte und Rückzahlungen früherer Anleihen. Insgesamt beträgt der Bitcoin-Gewinn in Yen 81,8 Milliarden, was seit Quartalsbeginn einer Rendite von 129,4 Prozent entspricht.

Mit Blick auf den bisherigen Kurs deutet vieles darauf hin, dass Metaplanet seine Bitcoin-Offensive weiter fortsetzen dürfte – und sich damit als ernstzunehmender Player unter den institutionellen Bitcoin-Investoren positioniert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!