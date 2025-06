Infineon, Totalenergies, LEG Immobilien & Kion – Die Analystenstimmen des Tages

Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Infineon am Montag den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Sandeep Deshpande geht sehr optimistisch in den Zwischenbericht der Münchner und rechnet mit einer Aufstockung der Ziele für das Gesamtjahr. Infineon habe eine mögliche Zoll-Belastung von etwa 400 Millionen Euro aus seiner Umsatzschätzung entfernt, so Deshpande. Der Konzern dürfte sie wieder in seine Jahresziele einbauen und damit über dem korrigierten Konsens liegen. Deshpande hat diesen Schritt bereits vollzogen. Er hob sein Kursziel von 38,50 auf 40,30 Euro an, blieb aber auf "Neutral".

Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Hold" belassen. Die Gewinne der europäischen Ölkonzerne dürften im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresauftakt deutlich zurückgegangen sein und noch weiter sinken, schrieb Giacomo Romeo in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Die Konsensschätzungen dürften im Schnitt um 4 Prozent sinken und für Eni, BP und Galp sogar um mehr als 10 Prozent. Die jüngsten Spannungen im Nahen Osten hätten nur temporär vom strukturellen Gegenwind für den Ölmarkt abgelenkt. Shell steche indes weiterhin mit der besten Kapitalverwendungsstrategie positiv heraus und könne seinen Kapitalbedarf aus dem Tagesgeschäft finanzieren. Bei Eni lobte Romeo das Potenzial für einen Schuldenabbau über durchdachte Verkäufe von Aktivitäten.

Deutsche Bank Research hebt das Kursziel für LEG Immobilien an

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LEG von 74 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Thomas Rothäusler machte in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung eine bessere konjunkturelle Lage aus. Das Risiko einer Rezession nehme ab. Allerdings erschwerten das "Ping-Pong" in puncto Importzölle und geopolitische Unwägbarkeiten Vorhersagen für den Sektor. Von den geplanten fiskalpolitischen Stimuli des Bundes könnten auch die Immobiliengesellschaften profitieren.

Jefferies stuft Kion auf "Buy"

Das Analysehaus Jefferies hat Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Zeitpunkt der Bonitätsabstufung durch die US-Ratingagentur S&P am vergangenen Freitag komme für ihn sehr überraschend, schrieb Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Denn seit 2022 hätten sich die Barmittelschöpfung, die Verschuldung und die operativen Margen des Logistikdienstleisters enorm verbessert. Ferhani erwartet nur begrenzte Auswirkungen auf den Aktienkurs.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,95 € , was eine Steigerung von +5,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer