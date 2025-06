Attraktive Seitwärtsrenditen mit Thyssenkrupp Nucera

Thyssenkrupp Nucera entwickelt Technologie und Anlagen für die Produktion von grünem Wasserstoff in industriellem Maßstab durch Alkalische-Wasserelektrolyse-Technologie. 50,2 Prozent der Aktien werden von der Konzernmutter thyssenkrupp, 25,9 Prozent vom italienischen Technologiepartner De Nora und 6 Prozent von der US-amerikanischen Energy Solutions gehalten, 18 Prozent befinden sich im Streubesitz. Vergangene Woche meldete das Unternehmen den Ausbau des Portfolios durch den Erwerb von Technologie-Assets und einen Teststandort des dänischen Unternehmens Green Hydrogen Systems. Zum IPO am 7.7.23 wurde thyssenkrupp nucera (DE000NCA0001) mit 2,5 Mrd. Euro bewertet, knapp zwei Jahre später haben sich Kurs und Bewertung halbiert. Für ein defensives Engagement bieten sich verschiedenen Zertifikate-Strategien mit interessanten Seitwärtsrenditen an.

Discount-Strategie mit 11,4 Prozent Puffer (September)