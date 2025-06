(Teil-)Absicherung steigender Ölpreise

Nach den iranischen Raketenangriffen auf US-Basen in der Golfregion und dem von den USA und Israel angekündigten Waffenruhe ist der Ölpreis kräftig abgesackt. Das könnte zum einen an den Überkapazitäten liegen, die seit geraumer Zeit den Preis drücken, zum anderen würde eine Unterbrechung der iranischen Produktion am stärksten China treffen, das den Großteil der iranischen Förderung abnimmt. Die größte Gefahr aus Sicht des Marktes ist derzeit also nicht der Wegfall der iranischen Produktion, sondern die Unterbrechung der Handelswege: Würde etwa die Straße von Hormus unpassierbar, durch die der gesamte Schiffsverkehr der Ölhäfen von Kuwait, Katar, Bahrain, Irak, Iran, VAE und teilweise Saudi-Arabien verläuft, käme es zwangsläufig zu großen Verzögerungen und zeitaufwendigen Umleitungen, steigenden Ölpreisen, Frachtraten und Versicherungsprämien und damit unmittelbar zu Auswirkungen auf den Welthandel und die Preise für Konsumenten.

Das wechselkursgesicherte (Quanto-)Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SY108Z9 bietet bei einem Preis von 60,50 Euro einen Puffer von 9,2 Prozent. Die maximale Renditechance beläuft sich auf 4,50 Euro oder 20,1 Prozent p.a., sofern ICE-Brent-Futures (Fälligkeit Dezember 2025) am 28.10.25 zumindest auf Höhe des Caps von 65 US-Dollar notieren. Baugleich mit längerer Laufzeit: Der Quanto-Discounter der SG mit der ISIN DE000SX63N42 kostet 59,65 Euro und bringt 10,3 Prozent Puffer. Die maximale Rendite liegt bei 5,35 Euro oder 14,6 Prozent p.a., wenn Brent-März-Futures am 27.1.26 auf oder über dem Cap von 65 US-Dollar handeln. Grundsätzlich Barausgleich in allen Szenarien.

Erwartung: Ölpreis steigt stark an – ETC-Strategien

Wer mit einer drastischen Eskalation und stark steigenden Ölpreisen rechnet, will linear an der Aufwärtsbewegung teilhaben. Für eher kurze Anlagezeiträume kommt dafür der Brent-ETC der BNP Paribas mit der ISIN DE000PS701L2 in Frage. Da dieses Produkt immer den nächstfälligen Brent-Futures abbildet, ist die regelmäßige „Rolle“ der Futures durch die Emittentin kann bei steigenden Terminkurven (Contango) zu Verlusten führen. Derzeit handelt der Markt noch in Backwardation (fallende Terminkurve), was signalisiert, dass der Markt von einer mittelfristigen Konfliktlösung ausgeht.

ZertifikateReport-Fazit: Wer davon ausgeht, dass Brent Crude Oil nicht weiter fällt, der greift zu den währungsgesicherten Discount-Zertifikaten und bekommt zweistellige, aber begrenzte Jahresrenditen schon bei einer Seitwärtsbewegung. Nur wer davon ausgeht, dass der Ölpreis stark steigt, partizipiert in diesem Szenario mit dem ETC im Verhältnis 1:1 und ohne Begrenzung daran (Wechselkursrisiko beachten).

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brent Crude Oil oder von Anlageprodukten auf Brent Crude Oil dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de