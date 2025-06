Gold: zwei Wege zum Save Haven Asset

Eine Änderung der positiven Rahmenbedingungen für den Goldpreis scheint derzeit nicht in Sicht. Auch nach dem Ende der Kampfhandlungen zwischen Israel und dem Iran bleibt es fraglich, ob Teheran dauerhaft auf auf Urananreicherung verzichtet. Wer vor diesem Hintergrund vielfältiger geopolitischer Konflikte und wirtschaftlicher Unsicherheiten den Anteil von Gold in der Vermögensstruktur steigern will, kann dazu mehr oder weniger offensive Strategien mit Zertifikaten oder ETCs nutzen.

Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MK6BNE1 bietet bei einem Preis von 275,25 Euro einen Puffer von 4,1 Prozent. Bei unveränderten Wechselkursen liegt die Maximalrendite liegt bei ca. 9,65 Euro oder 14,8 Prozent p.a., wenn Gold am 19.9.25 mindestens auf Höhe des Caps von 3.300 US-Dollar notiert.

Erwartung Seitwärtstrend: Discount-Strategie (Dezember)

Die baugleiche Strategie mit Laufzeit Dezember gibt’s von SG mit der ISIN DE000SX6YGG1: Das Produkt weist einen Puffer von 5,3 Prozent auf und generiert beim Preis von 270,40 Euro bei konstanten Wechselkursen eine maximale Rendite von ca. 14,15 Euro oder 10,1 Prozent p.a. Beide Produkte haben ein Bezugsverhältnis von 0,1 und werden immer in bar abgerechnet.

Positionierung mit Gold-ETC (bei Erwartung steigender Goldpreise)

Ein Gold-ETC der BNP Paribas mit der ISIN DE000PS7G0L8 entspricht 1/10 Feinunze Gold (31,1034768 Gramm x 0,1). Da das Verwahrentgelt von derzeit 0,99 Prozent pro Jahr nur über das Bezugsverhältnis auf täglicher Basis entnommen werden kann, liegt dieses aktuell bei 0,09185612. Die Partizipationsrate beträgt jedoch 1:1, sodass die Goldpreisbewegungen exakt abgebildet werden. Für diesen ETC werden keine physischen Bestände gehalten, stattdessen überwacht die Tochter der Deutschen Börse AG, Clearstream Frankfurt AG, die Sicherheitenstellung der BNP Paribas. Der Spread beträgt aktuell 0,54 Euro, was einer Spanne von ca. 6,20 US-Dollar in der Feinunze Gold entspricht.

ZertifikateReport-Fazit: Gold gilt noch immer als das Safe-Haven-Asset in Phasen hoher Unsicherheiten (Geopolitik, Inflation etc.), weil es gerade dann nur eine geringe oder sogar eine negative Korrelation zu Aktien und Anleihen aufweist. Da Gold weltweit in US-Dollar abgerechnet wird, übernehmen Anleger mit nicht-wechselkursgesicherten Zertifikaten und ETCs ein Wechselkursrisiko (=Aufwertung des Euro).

Autor: Thorsten Welgen

