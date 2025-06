REALTECH AG (von BankM AG): Kaufen

Petronius schrieb 31.03.25, 23:56

SALVE!



Ich stelle hier mal den Prognosebericht rein:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

REALTECH untersucht fortlaufend die Marktsituation und die Angebote des Wettbewerbs, um die eigene

Marktpositionierung zu optimieren. Auch im Jahr 2024 haben genaue Analysen, z. B. durch intensive Kunden-

befragungen und systematische Auswertungen der Marketingkampagnen, stattgefunden. Die Ergebnisse die-

ser Auswertungen haben gezeigt, dass eine stärkere Ausrichtung auf das SAP-Portfolio für REALTECH sinnvoll

scheint. Dort haben wir aufgrund unseres Nischenprodukts „SmartChange“ eine relative gute Positionierung

gegenüber anderen Anbietern. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass sehr viele Kunden vor eine Umbruchs-

phase im Bereich ihrer SAP-Anwendungen stehen, die massive Unterstützung in Form von Beratung als auch

geeigneten Softwarelösungen erfordert. Umgekehrt hat die Analyse des ITSM-Marktes gezeigt, dass es auf-

grund des hohen Wettbewerberdrucks durch große Lösungslieferanten für REALTECH schwierig ist, Marktan-

teile zu gewinnen. Nur durch eine noch intensivere Investition in Marktbekanntheit und Vertrieb könnten wir

hier eine bessere Positionierung erreichen.

Als Resultat dieser Untersuchungen haben wir unsere Firmenstrategie zur Mitte des Jahres geändert und fo-

kussieren uns nun wieder stärker auf den SAP-Markt. Dies beinhaltet auch die Bereitstellung von Softwarelö-

sungen auf den von SAP und anderen Anbietern (z. B. ServiceNow und Atlassian) vorgesehenen Plattformen,

die zur individuellen Anpassung der Geschäftsprozesse unserer Kunden erforderlich sind. Hier sehen wir ein

großes zukünftiges Potenzial für REALTECH.

Ein weiteres Marktrisiko ist die Abhängigkeit von Großkunden. Die Risiko-Analyse zeigt allerdings, dass wir hier

alle Vorkehrungen richtig getroffen haben, generell stark differenziert aufgestellt sind und so das Risiko der

Abhängigkeit von einzelnen Kunden überschaubar und nicht gefährdend für REALTECH ist.



Leute, einfach mal 50 Seiten zurückblättern!

Seit Jahren frage ich hier, was dieses ITSM-Tool Nr. 523,97abc besser kann als die 523,96 vorher?? NIX!

Dieses MeToo-Produkt ist sicher solide, aber andere seit Jahrzehnten vorher auch schon.

Man sagt es durch die Blume, da wird nix mehr investiert und das Ding läuft aus. Der Investitionsstopp zerstört aber mittelfristig auch die bestehende Kundenbasis, also Totalabschreibung. Ich konnte nie veerrstehen, was die da geritten hat.

Die gute Nachricht? Back to SAP. Im ChangeManagement kann man noch elegante Lösungen bauen. SAP ist extrem komplex.

Habe es mir nicht im Detail angeschaut, aber womöglich lässt sich da einiges von der ITIL-Lösung recyclen..;-)

Realtech hatte im Basisbereich immer einen guten Ruf. Vielleicht kann man mit gute Produkte dort wieder anknüpfen.



Für 2025 rechnet mal wohl mit Verlusten. Da müssen neue Investitionen getätigt werden und ITIL-Verluste verdaut werden.

Der Beratungsmarkt für Externe ist z.Z. ziemlich schwer, das weist auch auf Investionsblockade bei SAP-Projekten hin.



Gut beobachten, mit Kursschwäche rechnen und auf neue SAP-Produkte achten.



Petronius