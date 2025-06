5 Euro Sonderdividende! RTL schüttet Milliarden aus – Analysten sagen STOPP

Zunächst bestätigte RTL, dass man sich mit Comcast über den Kauf von Sky Deutschland geeinigt habe. Sky gilt als führender Pay-TV-Anbieter in der DACH-Region und zählt mehr als fünf Millionen zahlende Kunden, inklusive der stark wachsenden Streamingplattform WOW. Im Jahr 2024 erzielte Sky Deutschland fast zwei Milliarden Euro Umsatz. Nachdem das Unternehmen in der Vergangenheit finanziell unter Druck stand, rechnet RTL nun damit, dass Sky ab dem kommenden Jahr operativ profitabel arbeitet.

Der Kaufpreis besteht aus einer Vorauszahlung in Höhe von 150 Millionen Euro sowie einer variablen Komponente, die an die Kursentwicklung der RTL-Aktie gekoppelt ist. Diese kann Comcast auslösen, sobald der Kurs über 41 Euro steigt. Die variable Zahlung ist dabei auf 70 Euro pro Aktie gedeckelt, was eine maximale Zusatzvergütung von 377 Millionen Euro ergibt. Es entsteht somit eine begrenzte Optionsstruktur, deren Ausübungspreis um etwaige Sonderdividenden, jedoch nicht um reguläre Dividenden angepasst wird.

Innerhalb von drei Jahren sollen jährlich 250 Millionen Euro eingespart oder zusätzlich verdient werden – unter anderem durch die gemeinsame Nutzung von Inhalten wie den Bundesliga-Rechten, geringere Gemeinkosten und Cross-Selling bei RTL+.

Eine eigenständige Profitabilität von Sky sei laut Management in die Bewertung nicht eingeflossen. Bei erfolgreicher Realisierung der Synergien könnte sich ein attraktives Bewertungsverhältnis von nur 0,6-fachem EBITDA auf Basis der Mindestgegenleistung ergeben. RTL prüft zudem Aktienrückkäufe zur Absicherung der variablen Zahlung – ein weiterer Pluspunkt aus Sicht der Warburg-Analysten. Der Vollzug der Übernahme ist für das Jahr 2026 geplant.

Unabhängig davon erhielt RTL am selben Tag grünes Licht der niederländischen Wettbewerbsbehörde für den bereits länger geplanten Verkauf von RTL Nederland an DPG Media. Der Verkaufspreis beträgt 1,1 Milliarden Euro und soll vollständig in Form einer Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. In der begleitenden Mitteilung kündigte das Management eine Ausschüttung von fünf Euro je Aktie an. Die Dividendenschätzung für das Geschäftsjahr 2025 (Auszahlung im Frühjahr 2026) erhöht Warburg daher auf sieben Euro je Aktie.

Im Rahmen der Neubewertung hebt Warburg das Kursziel von 34 auf 41 Euro an. Allerdings liegt der aktuelle Kurs mit 36,80 Euro bereits über dem bisherigen Ziel und nur noch rund zehn Prozent unter dem neuen:

"Wir haben einen Optionswert von 500 Millionen Euro berücksichtigt", heißt es in dem Bericht von Warburg. Die Annahme basiert auf einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass RTL die erwarteten 250 Millionen Euro EBITDA-Synergien realisieren kann. Bei einem Bewertungsfaktor von vier ergebe sich daraus ein Optionswert von 350 Millionen Euro. Dennoch: Die Flut positiver Impulse sei vorerst abgearbeitet. Deshalb lautet das neue Urteil nur noch "Halten".

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion