Starke Partner für Innovation, Wachstum und Erfolg / Deutsche Vermögensberatung, DWS und Deutsche Bank verlängern strategische Partnerschaft

Frankfurt (ots) - Seit fast 25 Jahren besteht die strategische Partnerschaft

zwischen der Deutschen Vermögensberatung (DVAG), der Deutschen Bank und der DWS.

Am Donnerstag wurde diese erfolgreiche und einzigartige Kooperation der

Marktführer durch die Vorstände der Unternehmen um weitere zehn Jahre

verlängert. Der Start dieser Partnerschaft 2001 galt als Paukenschlag und war

gleichzeitig ein Novum in der Finanzbranche. Knapp 25 Jahre später blicken die

drei Schwergewichte der deutschen Finanzwirtschaft, die DVAG, die DWS und die

Deutsche Bank, auf eine einmalige Erfolgsgeschichte zurück. Die Fortführung der

Kooperation steht im Zeichen der hervorragenden Zusammenarbeit, die geprägt ist

von tiefer Verbundenheit, gemeinsamen Zielen und Erfolgen, hoher

Innovationskraft, exklusiven Top Produkten mit schlanken digitalen Prozessen und

allen voran zufriedenen Kunden und Vermögensberatern.



Strategische Verbundenheit





"Die Partnerschaft und Verbundenheit unserer Häuser ist ein absolutesErfolgsmodell, das seinesgleichen sucht und das wir sehr gerne fortführenmöchten", erklärte Andreas Pohl, der Vorstandsvorsitzende der DeutschenVermögensberatung. "Die DVAG ist für uns einer der wichtigsten strategischenPartner im Heimatmarkt, den wir seit zweieinhalb Jahrzehnten außerordentlichschätzen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir diese einzigartige und sovertrauensvolle Zusammenarbeit langfristig fortsetzen können", so ChristianSewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank.Starke Zahlen einer starken PartnerschaftDie konkreten Erfolge zeigen sich auch in den gemeinsamen Zahlen: Seit Beginnder Partnerschaft zwischen der DVAG und der DWS wurde ein Investmentfondsvolumenin Höhe von über 35 Milliarden Euro vermittelt und über 1,5 Millionen aktiveInvestmentsparpläne konnten im Zusammenspiel mit der Deutschen Bank, der DWS undder Deutschen Vermögensberatung abgeschlossen werden.Das Einlagenvolumen der DVAG und der Deutschen Bank beträgt mittlerweile über 4Milliarden Euro und es werden über 1 Million gemeinsame Konten geführt. Seit demBeginn der Kooperation wurden ein Baufinanzierungsvolumen von nahezu 20Milliarden Euro und ein Privatkreditvolumen von über 4 Milliarden Eurovermittelt."Die Partnerschaft mit der DVAG ist ein zentraler Bestandteil unsererVertriebsstrategie. Echter Kundenfokus durch persönliche Nähe und exzellenteProdukte schafft in unserer Kooperation seit Jahrzehnten Wachstum. Ich freuemich sehr, dass wir diesen erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen", ergänztDominik Hennen, Leiter Personal Banking Deutschland bei der Deutschen Bank.