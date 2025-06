Bechtle an wichtigem Kreuzwiderstand

Analysten sehen Bechtle einhellig als Nutznießer des deutschen Fiskalpaketes und einer sich entwickelnden europäischen Wirtschaft an. Für das laufende Jahr werden ein Umsatzwachstum von 2,5 Prozent und eine Ebit-Marge von 5,3 Prozent erwartet, Jefferies bleibt bei einer Kaufempfehlung für die Aktie. Technisch ist der Wert nur knapp einem größeren Verkaufssignal durch den Bruch eines seit 2012 bestehenden Aufwärtstrends entkommen, hängt jetzt aber an mehreren Widerständen fest. Zum einen an einem seit November 2021 laufenden Abwärtstrend, zum anderen am EMA 200 (rote Linie) sowie einem kleineren Horizontalwiderstand bei 41,00 Euro. Weitere Kapitalzuflüsse sowie eine erfolgreiche Auflösung dieser Widerstandszone dürfte dem Papier wieder vermehrt Käufer bescheren und zu einem mittelfristigen Kaufsignal beitragen.

Ein erfolgreicher Sprung auf Wochenbasis über 41,00 Euro sollte aus technischer Sicht den Knoten lösen können und in einem ersten Schritt Kurspotenzial an 44,92 und darüber an 50,00 Euro freisetzen. Entsprechend dieser Entwicklung könnte ein kurzfristiges Long-Engagement auf diesen Wert abgeschlossen und von einer Trendwende profitiert werden. Ein Verbleib in der bisherigen Kursspanne bis 34,80 Euro bliebe dagegen noch als neutral zu bewerten. Erst darunter dürften sich die Anzeichen auf einen Rücklauf zurück auf die aktuellen Jahrestiefs bei 28,74 Euro verdichten.

Bechtle AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Tageskurse oberhalb von 41,00 Euro würden erste vorsichtige Signale in Richtung einer Aufwärtstrendfortsetzung senden und könnten für den Aufbau von ersten Long-Positionen genutzt werden. Insgesamt wird der Bechtel-Aktie nach einem erfolgreichen Ausbruch Kurspotenzial an 50,00 Euro zugetraut und könnte bestens durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MK5MCS abgeschöpft werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei rechnerisch auf 180 Prozent, Ziel des Scheins wurde entsprechend bei 1,48 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 39,50 Euro gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,43 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind hierbei nur wenige Wochen anzunehmen, entsprechend sollte der Basiswert engmaschig beobachtet werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK5MCS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,42 - 0,43 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 35,3579 Euro Basiswert: Bechtle AG KO-Schwelle: 35,3579 Euro akt. Kurs Basiswert: 39,38 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,48 Euro Hebel: 9,2 Kurschance: + 180 Prozent Börse Frankfurt

