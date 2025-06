Die Mittlere Brücke als Spielfeld für Fussball und Kunst

Basel, Switzerland (ots/PRNewswire) - Seit letzter Woche zieren fünf

Riesenfussbälle die Mittlere Brücke. Mit der temporären Kunstintervention

"Bridge Kick" von Klaus Littmann wird ein fliessender Übergang von der Art Basel

zur UEFA Women's Euro 2025 eingeleitet.



Kaum ist die Art Basel vorbei, folgt mit der UEFA Women's Euro 2025 das nächste

Highlight. Und dass in Basel Kultur und Sport Hand in Hand gehen, zeigt die

temporäre Kunstintervention von Klaus Littmann exemplarisch: Unter dem Titel

"Bridge Kick" prangen seit letzter Woche fünf Riesenfussbälle auf der Mittleren

Brücke.





Der Durchmesser der übergrossen Fussbälle entspricht der Fahrbahnbreite von elf

Metern. Die Bälle entfalten aufgrund der Grösse eine eindrückliche Wirkung -

sowohl für Passantinnen und Passanten vor Ort als auch aus der Vogelperspektive.

Der Künstler sagt dazu: "Ich möchte mit meinen temporären Kunstinterventionen

bewusst dorthin gehen, wo Menschen unterwegs sind. So wird der öffentliche Raum

zur Projektionsfläche für Begegnung, Dialog und neue Sichtweisen."



Fünf Bälle, fünf Spiele



Die Anzahl der Bälle verweist auf die fünf Spiele, die in Basel stattfinden,

einschliesslich des Eröffnungsspiels am 2. Juli und Finalspiels am 27. Juli.

Jeder Ball repräsentiert eine Partie und ist gleichzeitig Blickfang sowie Träger

einer klaren Botschaft. Denn eines der zentralen Elemente von "Bridge Kick" ist

die Partizipation: Vor jedem Spiel sind die beteiligten Teams eingeladen, auf

der Brücke eines der Objekte zu signieren. Diese symbolische Geste soll Ausdruck

von gegenseitigem Respekt und gemeinsamem Erleben jenseits des Wettbewerbs sein.

So könnte die gesamte Installation zu einem einzigartigen Zeugnis gelebten

Zusammenhalts werden - und die Brücke selbst zu einem lebendigen Treffpunkt für

Fans und Spielerinnen.



Das Bindeglied zwischen den Fan Zonen



Diese Woche, am 1. Juli 2025 um 18 Uhr, öffnen dann die Fan Zonen am

Barfüsserplatz und Messeplatz ihre Tore. Die Mittlere Brücke bildet dabei nicht

nur ein historisches Wahrzeichen, sondern auch das verbindende Element zwischen

den beiden Fan Zonen. "Mit dieser Kunstintervention generieren wir die

gewünschte Aufmerksamkeit für den Frauenfussball", ist Sabine Horvath, die

Gesamtprojektleiterin der UEFA Women's Euro in Basel, überzeugt und ergänzt:

"Mit Bridge Kick entstehen am Boden und aus der Luft einzigartige Bilder aus

Basel, die um die Welt gehen werden".



Mehr Fussbälle als Willkommensgruss am EuroAirport



Das gleiche Fussballmotiv rollt seit letzter Woche am EuroAirport auf den

Gepäckbändern und begrüsst die Gäste auf spielerische und kreative Weise. Die

Installation "Am laufenden Ball" wurde ebenfalls von Klaus Littmann realisiert

und ist ein lebendiges Symbol für die Vorfreude und das Fussballfieber in der

Gastgeberstadt Basel der UEFA Women's Euro 2025. Die Installation ist auch Teil

der vielfältigen Willkommens- und Werbemassnahmen des EuroAirports für die UEFA

Women's Euro 2025 in Basel.



Zur Person: Klaus Littmann ist ein international tätiger Künstler, Kurator und

Produzent aus Basel. Bekannt für seine grossformatigen Kunstaktionen im

öffentlichen Raum, hinterfragt er mit seinen Arbeiten immer wieder die

gesellschaftliche Wahrnehmung und eröffnet neue Perspektiven.



