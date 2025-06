Rücknahme- und Recyclinginitiative von Pekutherm und POLYVANTIS

Geisenheim bei Frankfurt am Main (ots) -- Pekutherm und POLYVANTIS initiieren ein gemeinsames Rücknahme- undRecyclingprogramm für PLEXIGLAS® Produktionsreste, um Acrylglas systematischin den Wertstoffkreislauf zurückzuführen.- Pekutherm übernimmt die qualitätsgesicherte Aufbereitung der sortenreinenReste, die als Rezyklat in nachhaltige Produktlinien wie PLEXIGLAS® proTerraeinfließen.- Das Programm richtet sich europaweit an Verarbeiter und Händler, ermöglichteine einfache Integration in bestehende Abläufe und wird durch einRecycling-Zertifikat mit Siegel ergänzt.- Ziel der Kooperation ist die Reduzierung industrieller Abfälle,Ressourcenschonung und Förderung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaftfür technische Kunststoffe.Die Pekutherm Kunststoffe GmbH und die POLYVANTIS GmbH haben ein gemeinsamesRücknahme- und Recyclingprogramm für PLEXIGLAS® Halbzeugreste initiiert. Zieldieser Zusammenarbeit ist es, Ressourcen zu schonen, industrielle Abfällegezielt zu erfassen und Acrylglasreste in den Wertstoffkreislauf zurückzuführen.Dazu werden Produktionsreste aus der Verarbeitung und dem Handel zentralgesammelt, bei Pekutherm qualitätsgesichert aufbereitet und als Rezyklat anPOLYVANTIS zurückgeliefert. Dort findet das Material in neuen, nachhaltigenProduktlinien wie PLEXIGLAS® proTerra Platten Verwendung.Effizientes Recycling durch abgestimmte ProzesseDie Pekutherm Kunststoffe GmbH ist ein TÜV-zertifizierter Entsorgungsfachbetriebund seit über 30 Jahren auf das Recycling technischer Kunststoffe spezialisiert.Mit einer jährlichen Kapazität von rund 10.000 Tonnen stellt das Unternehmen auspost-industriellen Plattenresten Rezyklate aus Acrylglas und Polycarbonat inExtrusionsqualität her. Als Full-Service-Dienstleister bietet Pekutherm einumfassendes Konzept zur Wiederverwertung thermoplastischer Kunststoffe."Die Verwertung sortenreiner Acrylglasreste bietet großes Potenzial für dieindustrielle Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam mit POLYVANTIS schaffen wir einverlässliches Rücknahmesystem, das sich nahtlos in bestehende Betriebsabläufeintegrieren lässt," erklärt Heiko Pfister, Geschäftsführer der PekuthermKunststoffe GmbH.PLEXIGLAS® als recyclingfähiger HochleistungswerkstoffDas Markenacrylglas PLEXIGLAS® eignet sich hervorragend für eine nachhaltigeNutzung: Es ist langlebig, lässt sich sortenrein recyceln und kann in geeignetenVerfahren nahezu vollständig wiederverwertet werden, ohne dass dieMaterialqualität beeinträchtigt wird. Durch die Kooperation mit POLYVANTISschafft Pekutherm eine effiziente Lösung, um PLEXIGLAS® Reste systematisch