Genossenschaftsbanken setzen mit großem gesellschaftlichen Engagement 2024 auf Regionalität und sozialen Zusammenhalt (FOTO)

Berlin (ots) - Genossenschaften stehen für Nähe, Verbundenheit, Verlässlichkeit.

Dies drückt sich auch im wieder hohen gesellschaftlichen Engagement der

deutschen Genossenschaftsbanken aus. Im Geschäftsjahr 2024 ließen die

Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken und

genossenschaftlichen Spezialinstitute den Menschen in ihren Regionen 176

Millionen Euro in Form von freiwilligen finanziellen Zuwendungen (Spenden,

Sponsoring, Stiftungserträge) zukommen. Das sind 9 Millionen Euro mehr (5

Prozent) als im Vorjahr. Auch das Stiftungsvolumen stieg von 385 Millionen auf

nun 391 Millionen Euro an.



"Bei unseren Instituten stehen die Menschen im Mittelpunkt. Unser Fokus auf mehr

Miteinander folgt keinem Zeitgeist, sondern ist Teil unseres

genossenschaftlichen Selbstverständnisses. Die vielen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter vor Ort machen dies erlebbar und prägen damit ihre Regionen. Diesen

wertebasierten Beitrag der Unternehmensform Genossenschaft würdigen auch die

Vereinten Nationen mit dem Internationalen Jahr der Genossenschaften 2025",

kommentiert Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen

Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), die Ergebnisse.





Als zentrale Motive für ihren besonderen Einsatz sehen die Genossenschaftsbanken

Regionalität, sozialen Zusammenhalt und Kundennähe sowie Nachhaltigkeit. Im

Fokus der vielseitigen Förderung stehen insbesondere Kinder und Jugendliche,

ältere Menschen sowie Familien/Lebensgemeinschaften. Hauptempfänger sind Vereine

und Initiativen, Schulen und Kindergärten. Viele Banken organisieren oder

unterstützen außerdem ehrenamtliches Engagement während der Arbeitszeit oder

führen Corporate-Volunteering-Aktionen durch.



Ermittelt wurden die Engagementzahlen und -motive mit einer im Frühjahr 2025

unter allen Mitgliedsinstituten des BVR durchgeführten Umfrage zum

gesellschaftlichen Engagement, an der sich 130 Institute sämtlicher

Größenordnungen beteiligten. Die Ergebnisse sind auf dem Engagementportal

http://www.vielefuerviele.de veröffentlicht. Die hochgerechneten Zahlen bilden

auch die Basis für den im Spätsommer erscheinenden ausführlichen Bericht über

das gesellschaftliche Engagement 2024 der genossenschaftlichen FinanzGruppe, der

neben den Zahlen auch verschiedene Reportagen über ausgewählte

Engagementprojekte enthalten wird.



Alle Zahlen, mehr Details, Filme, Features und Einblicke liefert das ganze Jahr

über das Engagementportal der Volksbanken und Raiffeisenbanken

http://www.vielefuerviele.de .



Pressegrafiken zu den Engagementzahlen 2024 stehen in der Bilddatenbank des

Pressebereichs von https://www.bvr.de/Presse/Bilddatenbank/Engagement zur

Verfügung.



