Walt-Disney-Aktie: Darum könnte der Knoten genau jetzt platzen!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Walt Disney

In den vergangenen Jahren hatte der Unterhaltungskonzern Walt Disney kurstechnisch nur wenig zu bieten. Die auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie ausufernden Wachstumserwartungen hat „The House of the Mouse“ nicht erfüllen können, während Rivale Netflix im Streaming-Geschäft immer weiter davonzog.

Vor allem bei der Profitabilität seiner Streaming-Sparte hatte Walt Disney große Schwierigkeiten und musste den Geschäftszweig aus anderen Segmenten, vor allem dem Freizeitparkgeschäft, querfinanzieren. Auch an der Kinokasse schlug sich das Unternehmen oft weniger gut als erhofft – das lag auch am Kulturkampf, den Marco Rubio, Gouverneur von Florida, gegen das dort beheimatete Unternehmen führte. So fielen Walt Disney und seine Anteile nicht nur weit hinter Netflix, sondern auch die Gesamtmarktentwicklung zurück – die von Walt Disney so oft bemühte Magie war schlicht und ergreifend weg.

Die Talsohle ist durchschritten

Nach an der Börse enttäuschenden drei Jahren stellt sich Lage inzwischen verändert dar. Mit der Realverfilmung von Lilo & Stitch, welche unmittelbar davorsteht, ein weltweites Einspielergebnis von mehr als einer Milliarde US-Dollar zu erzielen, sowie neuen Ablegern der Marvel-Filme fährt Walt Disney wieder überzeugende Box-Office-Ergebnisse ein. Gleichzeitig sorgen neue Serien aus dem Star-Wars-Franchise, darunter vor allem Andor und Überraschungserfolg Skeleton Crew, für ein großes Interesse am Streaming-Dienst Disney+. Außerdem hat sich der Konzern weitere Anteile an der Plattform Hulu gesichert und kann so auf weitere Plattformen zur Monetarisierung seiner Inhalte zurückgreifen.

Nach einer zwischenzeitlichen Flaute sind auch die Freizeitparks wieder gut gefüllt, während das Interesse an Kreuzfahrten anhaltend hoch ist – die Tourismusbranche entwickelt sich trotz gewachsener Konsumskepsis und einer unterdurchschnittlichen Stimmung unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern weiter sehr robust, wie in der vergangenen Woche auch die Quartalszahlen von TUI-Mitbewerber Carnival unter Beweis gestellt haben. Diese Summe an operativen Verbesserungen hat auch die Kursentwicklung wiederbelebt. Das sorgt jetzt für eine sehr aussichtsreiche Ausgangslage zugunsten möglicher weiterer Gewinne.

Walt Disney Chartsignale

Widerstandszone erreicht: Die Walt-Disney-Aktie trifft im Bereich von 120 US-Dollar auf einen markanten Widerstand. Ein Ausbruch wäre als bullish zu bewerten.

Die Walt-Disney-Aktie trifft im Bereich von 120 US-Dollar auf einen markanten Widerstand. Ein Ausbruch wäre als bullish zu bewerten. Intakter Aufwärtstrend: Nach einer scharfen Korrektur im April befinden sich die Anteile inzwischen wieder in einem als stabil zu bewertenden Aufwärtstrend.

Nach einer scharfen Korrektur im April befinden sich die Anteile inzwischen wieder in einem als stabil zu bewertenden Aufwärtstrend. Technisches Kaufsignal: In den gleitenden Durchschnitten ist es zu einem sogenannten Golden Cross und damit einem Kaufsignal gekommen.

In den gleitenden Durchschnitten ist es zu einem sogenannten Golden Cross und damit einem Kaufsignal gekommen. Attraktive Upside: Nach oben hat die Aktie aktuell sowohl technisch als auch fundamental jede Menge Nachhol- und Aufwärtspotenzial.

Kehrt jetzt die Magie zurück?

Mehr als die Hälfte ihres Wertes hatte die Aktie des Dow-Jones-Wertes Walt Disney zwischenzeitlich verloren. Der Rückstand gegenüber dem Streaming-Geschäft von Netflix galt als uneinholbar, während die finanziellen Möglichkeiten, die Streaming-Sparte querzufinanzieren angesichts ausbleibender Kinoerfolge und rückläufiger Parkbesuche immer geringer wurden. Diese Abwärtsspirale versuchte das Unternehmen mit einem Chefwechsel zu durchbrechen: Nach dem Abgang von CEO Bob Chapek wurde der frühere Vorstandsvorsitzende Bob Iger aus dem Ruhestand zurückgeholt. Der nahm unpopuläre Schritte wie eine Umstrukturierung und die Streichung Zehntausender Stellen vor. So konnte die Profitabilität wieder deutlich gesteigert und auch die Zahlung einer Dividende wieder eingeführt werden.

In der Aktienkursentwicklung schlugen sich die operativen Verbesserungen nur allmählich nieder. Der größte Erfolg der Käuferinnen und Käufer war in den zurückliegenden zwei Jahren eine Bodenbildung im Bereich von 80 US-Dollar, die in eine volatile Seitwärtsbewegung mit einer oberen Begrenzung bei 120 US-Dollar mündete. Ausbruchsversuche darüber hinaus blieben bislang ohne nachhaltigen Erfolg. Die Bullen scheiterten immer wieder daran, dass sie ihr Pulver beim Erreichen dieser markanten Widerstandslinie bereits verschossen hatten und die Aktie überkauft war. Genau das ist in der aktuellen Anstiegsbewegung nicht der Fall, was nun zu einem erfolgreichen Ausbruch führen könnte.

Technische Indikation liefert immer mehr Rückenwind

Wenngleich die Aktie in den zurückliegenden Jahren überwiegend seitwärts tendierte, verbesserten sich die technischen Indikatoren kontinuierlich. Sowohl dem Relative-Stärke-Index (RSI) als auch dem Trendstärkeindikator MACD gelang eine anhaltende Erholung. Das machte die Kursentwicklung gegenüber Korrekturen zunehmend resilienter. Der Einbruch im April konnte so schnell wettgemacht werden: Das Kurstief war nicht durch entsprechende Tiefs in den technischen Indikatoren bestätigt, sodass bullishe Divergenzen eine steile Erholung einleiten konnten.

Beide Indikatoren zeigen aktuell an, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Da der MACD oberhalb seiner (roten) Signallinie liegt, könnte Walt Disney außerdem vor einer Trendbeschleunigung stehen. Genau eine solche dürfte es für den nun zu erwartenden Ausbruchsversuch über 120 US-Dollar brauchen. Zusätzlichen Rückenwind liefert dabei das Golden Cross der beiden Durchschnittslinien, das in der technischen Analyse als Kaufsignal gilt, während der RSI mit einem Wert um 70 Zähler hohe Stärke signalisiert.

Hohes Aufwärtspotenzial bei überschaubaren Kursrisiken

Damit stehen die Chancen gut, dass Walt Disney ein Ausbruch über 120 US-Dollar gelingt, was eine Anschluss- und Ausbruchsrallye nach sich ziehen dürfte, denn ein Ausbruch wäre gleichbedeutend mit neuen Mehrjahreshochs, die in der Chartanalyse ebenfalls als starke Kaufsignale gelten. An Platz hierfür mangelt es nicht. Die nächsten aus der langfristigen Kursentwicklung ableitbaren Widerstände liegen bei 140 und 160 US-Dollar. Darüber hinaus befindet sich bei 180 US-Dollar eine hartnäckige Widerstandszone – der gescheiterte Versuch, diese im Herbst 2021 erneut zu überwinden, hatte für den nachhaltigen Absturz der Aktie geführt.

Zur Unterseite hingegen ist die Aktie gut abgesichert. Im Bereich von 105 US-Dollar liegen die beiden Durchschnittslinien, die erst kürzlich für das jüngste Kaufsignal verantwortlich waren. Darunter liegt bei 100 US-Dollar ein Horizontalunterstützung. Dass der Boden bei 80 US-Dollar noch einmal angelaufen wird, dürfte hingegen kaum wahrscheinlich sein. Dafür ist die Erholung der technischen Indikatoren zu weit fortgeschritten; ein erneuter Einbruch wie im April dürfte sich daher nur im Falle eines weiteren Gesamtmarktabsturzes ergeben.

Bewertung und Analystenkonsens liefern weitere Kaufargumente

Einen Schutz gegen Kursverluste dürfte unterdessen auch die Bewertung der Aktie bieten. Für das laufende Geschäftsjahr ist Walt Disney mit dem 21,2-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, während Investoren für 2026 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,5 veranschlagen. Beide Werte liegen deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt – und sind weit von Netflix entfernt, das selbst für 2026 auf ein KGV von 42,7 kommt.

Unter seinen historischen Vielfachen notiert das Unternehmen derzeit auch bei etlichen anderen Kennziffern, was die operativ verbesserten Geschäfte beweist. Hervorzuheben sind vor allem die Abschläge beim Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis (-39,1 Prozent), sowie beim Kurs-Cashflow-Verhältnis (-37,3 Prozent).

Die gegenwärtig moderate Bewertung ist auch Wall-Street-Expertinnen und -Experten nicht verborgen geblieben. Deren aktuelles Kursziel liegt mit 125,53 US-Dollar zwar nur um 2,6 Prozent über dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag, doch am bullishen Grundkonsens hat das zuletzt nichts verändert. Bei insgesamt 32 Empfehlungen kommt Walt Disney 18 Mal auf „Kaufen“ und 6 Mal auf „Übergewichten“. Zum Verkauf sind die Anteile hingegen nur einmal empfohlen, während 7 Studien zum Halten der Anteile raten. Das ergibt in Summe eine Bewertung mit „Übergewichten“.

Da sich die Kursziele in den vergangenen 6 Monaten kaum verändert haben, könnten nach Erreichen der alten Ziele Kurszielanhebungen für einen positiven Newsflow und damit weiteren Rückenwind sorgen. Damit sind die Chancen der Aktie für einen erfolgreichen Ausbruch als sehr aussichtsreich zu bewerten.

Walt Disney auf einen Blick

ISIN: US2546871060

US2546871060 Börsenwert: 219,94 Milliarden US-Dollar

219,94 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 0,82 Prozent

0,82 Prozent KGVe 2025: 21,2

21,2 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 105,0EUR auf Tradegate (01. Juli 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.