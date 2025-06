Bitcoin glänzt – Können ETFs und Powell-Rede neue Rallye entfachen?

Bitcoin behauptet sich zu Wochenbeginn oberhalb der Marke von 108.000 US-Dollar. Nach den geopolitischen Turbulenzen im Nahen Osten und anhaltender Zinsunsicherheit rücken Anleger verstärkt in den Krypto-Markt zurück. Parallel verzeichnen US-Spot-Bitcoin-ETFs die dritte Woche in Folge massive Zuflüsse – angeführt von Branchengigant BlackRock.

Bitcoin notierte am Montagvormittag bei 108.423 US-Dollar und damit rund 1 Prozent höher als am Vortag. Auch Ethereum konnte kurzfristig die 2.500-Dollar-Marke überschreiten. Auf Wochensicht verzeichnet Bitcoin ein Plus von über 6 Prozent und Ethereum ein Plus von mehr als 11 Prozent (Stand: 12:00 Uhr MESZ).

Im Fokus der Marktteilnehmer stehen in dieser Woche vor allem die geldpolitischen Signale von US-Notenbankchef Jerome Powell. Dieser wird am Dienstag auf einem Panel der Europäischen Zentralbank (EZB) gemeinsam mit Zentralbankvertretern aus Großbritannien, Südkorea und Japan sprechen.

Powell hatte zuletzt betont, dass die Fed trotz zunehmender politischer Kritik keine Eile bei Zinssenkungen habe. US-Präsident Donald Trump warf ihm am Wochenende erneut vor, die Leitzinsen "künstlich hoch" zu halten.

Bitcoin-ETFs mit Milliarden-Zuflüssen – BlackRock dominiert erneut

Parallel zur Kursstabilisierung verzeichnen die US-Spot-Bitcoin-ETFs eine beeindruckende Kapitalzufuhr. Laut Daten von SoSoValue flossen allein zwischen dem 23. und 27. Juni rund 2,22 Milliarden US-Dollar in die insgesamt zwölf gelisteten Fonds. Es ist die stärkste ETF-Woche seit Ende Mai und zugleich die längste Serie aufeinanderfolgender Wochen mit Nettomittelzuflüssen seit Januar 2025.

Spitzenreiter bleibt der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock mit einem Zufluss von 1,3 Milliarden US-Dollar – deutlich vor Fidelitys FBTC mit rund 504 Millionen US-Dollar.

"Die institutionelle Nachfrage bleibt hoch", kommentierte Vincent Liu, Chief Investment Officer bei Kronos Research. "Das zeigt sich auch an der anhaltenden Akkumulation von Bitcoin durch ETF-Emittenten." Allein in der letzten Woche kauften die Fondsanbieter schätzungsweise 21.030 BTC zu. BlackRock selbst erhöhte seine Bestände um weitere 1,15 Milliarden US-Dollar – ein neuer Rekord von insgesamt 77,7 Milliarden US-Dollar verwalteten Bitcoin-Vermögen.

Insgesamt verwalten die US-Spot-Bitcoin-ETFs nun Nettovermögen in Höhe von 133,17 Milliarden US-Dollar, was rund 6,25 Prozent der gesamten Bitcoin-Marktkapitalisierung entspricht.

Robinhood erweitert Krypto-Futures-Angebot

Für zusätzlichen Rückenwind sorgt die Trading-Plattform Robinhood. Das Unternehmen hat sein Krypto-Futures-Angebot deutlich ausgeweitet und bietet ab sofort sogenannte "Micro Futures" auf Bitcoin, Solana und XRP an. Diese Kontrakte erfordern deutlich geringeren Kapitaleinsatz als herkömmliche Futures und ermöglichen es Anlegern, auch mit kleineren Summen auf die Kursentwicklung der Kryptowährungen zu setzen.

Der Schritt folgt auf die kürzliche Übernahme der Kryptobörse Bitstamp für 200 Millionen US-Dollar sowie den Kauf von WonderFi für 179 Millionen US-Dollar.

Laut Robinhood-Daten hat sich das Handelsvolumen bei Krypto-Derivaten zuletzt rasant entwickelt: Im Mai wurden Notional Volumes von 11,7 Milliarden US-Dollar erreicht – ein Anstieg von 36 Prozent gegenüber dem Vormonat und satte 65 Prozent mehr als im Vorjahr.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion