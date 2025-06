Deutsche Anleihenkurse wenig bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind kaum verändert in die neue Woche gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Montagmittag um 0,05 Prozent auf 130,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,58 Prozent.

Etwas gestützt werden die Anleihenmärkte aktuell durch Spekulationen, wonach die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr deutlicher senken könnte. Am Markt werden aktuell drei Zinsschritte als möglich erachtet, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt.