Was mit Blick auf den Steuerbescheid wichtig ist (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Wer beispielsweise den Steuerbescheid vom Finanzamt

erhält und darin Fehler vermutet, kann Einspruch einlegen. Aber Achtung: Das

muss innerhalb einer bestimmten Frist passieren, ansonsten wertet das Finanzamt

den Einspruch als unzulässig. Aber ab wann gilt der Steuerbescheid als

zugestellt? Stichwort Zugangsvermutung: Was es dabei mit der Dreitages- und der

Viertagesfrist auf sich hat und wie der Bundesfinanzhof (BFH) in einem

Streitfall geurteilt hat, erläutert der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte

Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).



Wann ein Brief des Finanzamts als zugestellt gilt





Seit 1. Januar 2025 gilt: Ein schriftlicher Verwaltungsakt - beispielsweise die

Zustellung des Steuerbescheids oder eines steuerlichen Bescheids mit

Zahlungsaufforderung - gilt innerhalb Deutschlands am vierten Tag nach der

Aufgabe bei der Post als bekanntgegeben. Man spricht dabei auch von der

Zugangsvermutung. Bis Ende 2024 galt dafür noch eine Dreitagesfrist, diese wurde

wegen der Neuregelung des Postgesetzes um einen Tag verlängert.



Der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist wichtig. Denn danach richten sich Fristen -

etwa für den Einspruch gegen den Steuerbescheid. Dieser muss innerhalb eines

Monats eingelegt werden, und die Einspruchsfrist beginnt am Tag der Bekanntgabe

- ab 2025 also am vierten Tag nach der Versendung durch das Finanzamt. Wurde der

Steuerbescheid beispielsweise an einem Montag verschickt, gilt er am Freitag als

zugestellt beziehungsweise gilt der Verwaltungsakt als bekanntgegeben. Endet die

Viertagesfrist auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sie sich auf

den nächsten Werktag. Beispiel: Das Finanzamt verschickt den Steuerbescheid am

Dienstag, dann gilt er am darauffolgenden Montag als zugestellt.



Übrigens: Die Zugangsvermutung von vier Tagen innerhalb Deutschlands gilt nicht

nur für postalische, sondern auch für elektronisch bereitgestellte

Verwaltungsakte beziehungsweise Bescheide.



Wenn die Post die Zustellzeiten nicht einhält



Zurück zum Postgesetz: Dessen zum 1. Januar 2025 in Kraft getretene Neuregelung

besagt, dass der Deutschen Post jetzt etwas mehr Zeit für die Zustellung

beispielsweise von Briefen zur Verfügung steht. So müssen 95 Prozent der

Briefsendungen spätestens drei Tage nach der Einlieferung beim Empfänger

beziehungsweise bei der Empfängerin ankommen. Davor waren es zwei Tage nach der

Einlieferung.



In manchen Gegenden wird aber längst nicht mehr täglich Post ausgeliefert, und

nicht selten klagen Kunden über deutlich längere Zustellzeiten. Das wiederum

kann zum Problem werden, wenn es beispielweise um die Einspruchsfrist gegen

einen Steuerbescheid geht. Jüngst verhandelte der Bundesfinanzhof (BFH) einen

Fall, dessen Ursprung zwar noch vor 2025 lag und somit die Dreitagesfrist betraf

- allerdings ist dieses grundsätzliche BFH-Urteil sinngemäß auch auf die

Viertagesfrist anwendbar (Aktenzeichen VI R 18/22).



Was der Bundesfinanzhof zur Zustellfrist sagt



Tenor des Urteils: Auch wenn an der Anschrift des Adressaten an einem Werktag

innerhalb der Dreitagesfrist - beziehungsweise jetzt innerhalb der

Viertagesfrist - keine Post zugestellt wird, gilt die gesetzlich festgelegte

Zugangsvermutung. Eine Zustellung innerhalb der geltenden Frist werde hierdurch

zwar etwas weniger wahrscheinlich, sei aber gleichwohl möglich.



Grundsätzlich gilt: Behaupten Steuerpflichtige, ein Schriftstück nicht innerhalb

der geltenden Frist erhalten zu haben, müssen sie dies glaubhaft belegen. Es

reicht nicht aus, den fristgerechten Zugang einfach nur zu bestreiten. Anders

sieht es aus, wenn Zweifel daran bestehen, ob das Schriftstück beziehungsweise

ein Verwaltungsakt überhaupt per Post zugestellt oder elektronisch

bereitgestellt worden ist. Denn dann muss die Behörde den Zugang und dessen

Zeitpunkt nachweisen.



