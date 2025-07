Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 22-2025

Geschätzte Leserschaft,

der Rohstoff-Sektor steht unmittelbar vor Beginn eines neuen Super-Zyklus! Das sagen nicht (nur) wir, sondern das lässt sich seit Wochen und Monaten anhand einer erhöhten Übernahme-Tätigkeit, aber auch durch immer größere Mengen an Geld, welches in den Sektor fließt, erkennen. Und so steht auch der vorliegende Newsletter fast ganz im Zeichen von Finanzierungen und (Teil-)Übernahmen unserer Rohstoff-Favoriten.

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Vizsla Silver generiert über 100 Millionen CA$ an frischen Mitteln

Das Unternehmen gab jüngst bekannt, dass man die zuvor angekündigte öffentliche Zeichnungsoption für 33.334.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 3,00 US-Dollar pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 100.002.000 US-Dollar abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat den Konsortialführern eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach und einschließlich des Abschlussdatums des Angebots zum Angebotspreis ausgeübt werden kann, um bis zu 5.000.100 zusätzliche Stammaktien zu erwerben. Der Nettoerlös des Angebots wird voraussichtlich für die Exploration und Erschließung des Projekts Panuco, die Exploration des Projekts Santa Fe sowie potenzielle zukünftige Akquisitionen, verwendet werden.

News: Vizsla Silver schließt 100-Millionen-US-Dollar-Kaufangebot ab

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Arizona Sonoran Copper finanziert rund 51 Millionen Dollar

Die Gesellschaft vermeldete, dass man sein zuvor angekündigtes öffentliches Angebot von Stammaktien des Unternehmens abgeschlossen hat, bei dem das Unternehmen 25.875.000 Stammaktien, einschließlich 3.375.000 Stammaktien, die im Rahmen der vollständigen Ausübung der den Konsortialbanken gewährten Mehrzuteilungsoption ausgegeben wurden, zu einem Preis von 2 Dollar pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 51.750.000 Dollar emittierte.

News: Arizona Sonoran gibt den Abschluss einer öffentlichen Zeichnungsemission von Stammaktien im Wert von 51.750.000 CAD bekannt

Canada Nickel erlöst bei Finanzierung rund 19 Millionen CA$

Canada Nickel erzielte zunächst einen Bruttoerlös von 13.000.750 CA$ durch den Verkauf von 15.295.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,85 CA$ je Stück. Weiterhin verkaufte man Flow-Through-Aktien für insgesamt 4,5 Millionen CA$ und meldete eine Zeichnung durch Agnico-Eagle in Höhe von rund 1,8 Millionen CA$.

News: Canada Nickel gibt den Abschluss einer vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 13 Millionen CAD bekannt und ein Update zur weiteren Finanzierung, wodurch sich der Gesamtbruttoerlös auf 19,4 Millionen CAD erhöht

IsoEnergy nimmt mehr als 50 Millionen CA$ ein

So gab das Unternehmen jüngst bekannt, dass es seine zuvor angekündigte Bought-Deal-Finanzierung abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen 5.121.500 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 10,00 CA$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von 51.215.000 CA$ verkauft hat.

News: IsoEnergy schließt Bought Deal-Finanzierung ab

Miata Metals stößt auf breite Goldzonen

Miata Metals stieß bei Bohrungen auf dem Goldprojekt Sela Creek unter anderem auf 50,1 Meter mit 0,30 g/t Gold sowie 25,5 Meter mit 0,36 g/t Gold. Die Ergebnisse weisen auf potenziell bedeutende Zonen in der Nähe dessen hin, was das Unternehmen für das Zentrum des Ziels Golden Hand hält.

News: Miata nimmt Golden Hand's Zentrum ins Visier, nachdem im Goldprojekt Sela Creek in Suriname breite mineralisierte Zonen gebohrt wurden

Millennial Potash stößt über 400 Meter auf Kalischichten

Im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms von Millennial wurde das jüngste Bohrloch bis in eine Tiefe von 667 Metern niedergebracht und durchteufte die Evaporit-haltige Salzabfolge von etwa 260 bis zum Bohrlochboden auf 667 Metern und darin mehr als 100 Meter Kali in Flözen, die durch eingelagertes Carnallit und Halit gekennzeichnet sind.

News: Millennial Potash durchschneidet weitere robuste Kali-Mineralisierung in Bohrloch BA-004 auf seinem Banio Potash Projekt in Gabun

Uranium Energy erhöht Beteiligung an Anfield Energy

Wie das Unternehmen vermeldete erwarb man zuletzt weitere 170.000.000 Stammaktien für einen Gesamtbetrag von 19.550.000 CA$, womit das Unternehmen nun etwa 32,4 % der ausstehenden Anfield-Aktien auf nicht verwässerter Basis und ungefähr 37,6 % der ausstehenden Anfield-Aktien auf teilweise verwässerter Basis hält.

News: Uranium Energy Corp erhöht Beteiligung an Anfield Energy

