Buy! Buy! Buy! Analysten feuern den S&P 500 nach oben – insbesondere diese 10!

Besonders optimistisch zeigen sich die Analysten auf Sektorebene gegenüber Energie-, Kommunikations- und Technologieaktien. In diesen drei Bereichen liegt der Anteil der Kaufempfehlungen jeweils bei 64 bis 68 Prozent. Den Spitzenwert erreicht dabei der Energiesektor mit 68 Prozent positiven Einschätzungen.

Weniger überzeugend fällt das Votum für den Bereich Basiskonsumgüter aus: Hier sprechen nur 40 Prozent der Analysten eine Kaufempfehlung aus – der niedrigste Wert aller Sektoren. Gleichzeitig dominiert hier mit 53 Prozent auch der Anteil der Halteempfehlungen. Beim Blick auf die Verkaufsliste fällt ebenfalls der Basiskonsumgütersektor auf, gemeinsam mit den Versorgern. Beide kommen auf jeweils sieben Prozent negativen Bewertungen – den höchsten Wert im S&P-500-Vergleich.

In der Liste der zehn Unternehmen mit den höchsten Kaufquoten finden sich auch zwei bekannte Vertreter der "Magnificent Seven": Amazon und Microsoft. Beide Tech-Giganten genießen nach wie vor das Vertrauen der Analystengemeinde.

FactSet verweist in seiner Auswertung zudem auf eine klare Trendwende: Noch im Oktober vergangenen Jahres lag der Anteil der Kaufempfehlungen bei lediglich 53,6 Prozent. Seitdem hat sich die Stimmung spürbar aufgehellt, was ein Indiz für gestiegene Erwartungen an das zweite Halbjahr ist.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion