UBS feuert am 1.Juli Milliarden-Aktienrückkauf ab!

Pünktlich zum Start des zweiten Halbjahres nimmt die Schweizer Großbank UBS am 1. Juli ihr neues Aktienrückkaufprogramm auf. Wie das Institut am Montag bestätigte, sollen im zweiten Halbjahr 2025 eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar zurückgekauft werden. Damit setzt die Bank ihren ambitionierten Kurs der Kapitalrückführung an die Aktionäre unbeirrt fort – trotz wachsender regulatorischer Gegenwinde aus der Politik.

Neues Rückkaufprogramm mit Gesamtvolumen von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar