Trianel GmbH / Trianel punktet mit Handelsexpertise und ...

Trianel punktet mit Handelsexpertise und Innovationsprojekten / Jahresergebnis 2024 bestätigt positive Entwicklung erneut (FOTO) Aachen (ots) - " In ihrem 25. Geschäftsjahr hat Trianel an die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre angeknüpft und erneut ein herausragendes Ergebnis erzielt", betont Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, anlässlich der Vorstellung des Jahresergebnisses 2024. Mit einem Vorsteuerergebnis (EBT) von 92,5 Mio. EUR (Vorjahr: 99,0 Mio. EUR) und einem Jahresumsatz von 8,5 Mrd. EUR (Vorjahr: 9,4 Mrd. EUR) erzielte Trianel das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte. "Unser Ergebnis 2024 unterstreicht erneut unsere gute operative Performance im Energiehandel, im handelsnahen Dienstleistungssegment sowie in der Projektentwicklung. Unsere strategische Ausrichtung auf die Kerngeschäftsfelder Energiehandel, Asset-Optimierung sowie Projektentwicklung wird erneut bestätigt", so Sven Becker weiter. Gegenüber dem Rekordergebnis 2023 sank das Vorsteuerergebnis vor allem in Folge der gefallenen Börsenstrompreise und angepasster Beschaffungsstrategien in einem immer noch schwierigen, aber im Vergleich zu 2022 wieder ruhigerem Marktumfeld.



Nach Abzug von Steuern hat Trianel einen Jahresüberschuss von 58,8 Mio. EUR (Vorjahr: 68,8 Mio. EUR) erzielt, der zu 80 Prozent an die Gesellschafter ausgeschüttet wird, insgesamt 47 Mio. EUR. Gleichzeitig konnte das Eigenkapital auf 133,3 Mio. Euro ausgebaut werden. "Unsere Gesellschafter profitieren von ihrem Vertrauen in Trianel in zweifacher Weise. Zum einen nutzen sie unsere energiehandelsnahen Dienstleistungen, unsere Wissensnetzwerke und unsere gemeinsame Projektentwicklung und zum anderen erhalten sie eine überdurchschnittlich gute Rendite", stellt Sven Becker fest.