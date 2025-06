Cristina Tuik wird neues Vorstandsmitglied bei Dataport

Altenholz (ots) - Cristina Tuik wird zum 15. September 2025 die neu geschaffene

Vorstandsposition des Chief Operational Officer übernehmen.



Die Diplom-Betriebswirtin bringt langjährige Führungserfahrungen aus

multinationalen Unternehmen verschiedener Branchen mit. Aus unterschiedlichen

Positionen heraus hat sie die digitale Transformation sowie operative Strukturen

gestaltet und verantwortet. Zuletzt war Cristina Tuik bei der relayr GmbH

(Munich Re) und der Barnes Group Inc., Hamburg, tätig, wo sie unter anderem die

globale Leitung der Bereiche Engineering und digitale Lösungen innehatte -

insbesondere im Kontext industrieller IoT- und SaaS-Anwendungen.Cristina Tuik

ist Mitglied des Handelsblatt-Netzwerks PULSE und engagiert sich als Mentorin

für Start-ups und Unternehmen. Bei Dataport wird sie die Bereiche HR, Finanzen,

Einkauf und Produktmanagement verantworten.



Jan Pörksen, Staatsrat und Chef der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt

Hamburg und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Dataport: "Wir freuen uns sehr,

Cristina Tuik für die Rolle der COO gewonnen zu haben. In den nächsten Jahren

werden wir die Digitalisierung der Verwaltung mit großem Nachdruck weiter

vorantreiben. Dafür brauchen wir einen leistungsstarken IT-Dienstleister, der

auf Basis optimierter und effizienter Prozesse agiert. Eine Aufgabe, für die

Cristina Tuik eine exzellente Wahl ist und die als weitere Frau den Vorstand von

Dataport bereichern wird."



Johann Bizer, Vorsitzender des Vorstands Dataport: "Über die Verstärkung unseres

Vorstandsteams mit Cristina Tuik und die Zusammenarbeit mit ihr freuen wir uns

sehr. Wir werden von Cristinas Erfahrung, Persönlichkeit und Engagement sehr

profitieren."



Cristina Tuik zu ihrem Einstieg bei Dataport: "Ich freue mich sehr auf die neue

Herausforderung. Vor allem aber freue ich mich auf die Menschen und die offene

Kultur des Miteinanders, die ich bei Dataport wahrnehme. In nachhaltiger Weise,

die Digitalisierung voranzutreiben, ist eine zentrale Zukunftsaufgabe - und ich

sehe es als Privileg, daran mitwirken zu können. Gleichzeitig bietet mir

Dataport die Möglichkeit, mich fachlich weiterzuentwickeln und neue Perspektiven

einzunehmen."



Dataport erweitert seinen Vorstand vor dem Hintergrund des starken Wachstums der

vergangenen Jahre. Dataport reagiert mit Anpassung von Organisation und

Prozessen auf diese Entwicklung.



