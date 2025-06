Heiko Reddmann wird dritter Geschäftsführer der Pangaea Life (FOTO)

München (ots) - Zum 1. Oktober 2025 ergänzt Heiko Reddmann die Geschäftsführung

der Pangaea Life GmbH. Er tritt die Nachfolge von Daniel Regensburger an und

bildet gemeinsam mit Uwe Mahrt und Achim Steinhorst das neue Führungstrio - mit

über 30 Jahren Erfahrung in Vertrieb und Strategie im Gepäck.



Reddmann folgt auf Daniel Regensburger, der zum 1. Januar 2025 in die Schweiz

zur Pangaea Life Capital Partners AG (PLCP) gewechselt ist - als neuer Co-CEO

der Investmentgesellschaft, die gemeinsam mit Empira AG gegründet wurde. Während

Regensburger künftig die Entwicklung nachhaltiger Sachwert-Investments auf

globaler Ebene vorantreibt, übernimmt Reddmann auf Seiten der Pangaea Life GmbH

die Verantwortung für die strategische Weiterentwicklung des Vertriebs- und

Produktgeschäfts.





Ob klassische Lebensversicherung, moderne Honorarmodelle oder strategischer

Partneraufbau: Reddmann kennt den Markt in all seinen Facetten. Zuletzt war er

über zehn Jahre Geschäftsführer der HonorarKonzept GmbH, davor in leitenden

Funktionen bei Skandia, Delta Lloyd und Frankfurter Allianz. Mit ihm gewinnt

Pangaea Life, eine Tochtergesellschaft der Versicherungsgruppe die Bayerische,

nicht nur Know-how, sondern auch ein feines Gespür für Kundenbedürfnisse, Wandel

und nachhaltige Geschäftsmodelle.



"Mit Heiko Reddmann kommt ein Macher zu uns, der die Sprache des Vertriebs

spricht und gleichzeitig strategisch denkt - das ist genau die Mischung, die wir

für die Weiterentwicklung von Pangaea Life brauchen", so Martin Gräfer,

Aufsichtsratsvorsitzender der Pangaea Life



Der ausgebildete Versicherungskaufmann lebt mit seiner Familie in der Pfalz und

bringt sich seit Jahren ehrenamtlich in seiner Gemeinde ein - als Vorsitzender

des Tennis-Clubs und als Beiratsmitglied im örtlichen Gewerbeverein. Seine

Führungsphilosophie: Klarheit, Vertrauen, Verantwortung.



"Ich komme aus dem Vertrieb - und glaube fest daran, dass starke Produkte und

starke Partnerschaften die Basis für nachhaltigen Erfolg sind. Pangaea Life

verbindet beides: eine klare Haltung und echte Substanz. Ich freue mich darauf,

diese Entwicklung mitzugestalten - gemeinsam im Team und mit unseren Partnern

draußen im Markt.", ergänzt Reddmann



Mit dem Wechsel an der Spitze stellt sich Pangaea Life wieder breiter auf - und

bleibt dabei fokussiert auf das, was zählt: echte Sachwerte, transparente

Produkte und eine starke Verankerung in der Beratung. Das neue Dreierteam steht

für Erfahrung, Dynamik und das klare Ziel, nachhaltige Vorsorge im

Investmentmarkt noch erfolgreicher zu positionieren.



