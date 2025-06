AUTO1 Group - Aktie geht steil - 30.06.2025

Die AUTO1 Group Aktie konnte bisher um +5,04 % auf 26,24€ zulegen. Das sind +1,26 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von AUTO1 Group einen Gewinn von +20,04 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +9,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,64 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AUTO1 Group +60,77 % gewonnen.

AUTO1 Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,42 % 1 Monat +7,64 % 3 Monate +20,04 % 1 Jahr +258,30 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Es gibt 220 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,76 Mrd. wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 29,20 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate passte sein Bewertungsmodell am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht an. Er verwies …

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 30.06.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Die Preise für Gebrauchtwagen steigen: Das gibt der Aktie von Auto1 ordentlich Zugkraft.

AUTO1 Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.