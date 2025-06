MSH feiert wegweisende medizinische Innovation (FOTO)

Hamburg (ots) - Große Freude an der MSH Medical School Hamburg - University of

Applied Sciences and Medical University: Der Kooperationspartner TimeTeller GmbH

zählt zu den Top 3 beim Deutschen Gründerpreis 2025 in der Kategorie StartUp .

Aus über 100 Bewerbungen wurde das junge Unternehmen von der hochkarätigen Jury

in die engste Auswahl gewählt - ein starkes Signal für zukunftsweisende

Innovation im Gesundheitswesen.



TimeTeller steht für einen völlig neuen Ansatz in der personalisierten Medizin:

Mit einem nicht-invasiven Speicheltest wird der individuelle zirkadiane Rhythmus

von Patient:innen ermittelt - ein Schlüssel, um Therapien zeitlich optimal

abzustimmen . Besonders bei Krebserkrankungen können so Nebenwirkungen reduziert

und Behandlungserfolge gesteigert werden.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dr. Ing. h.c. F. Porsche! Short 45,24€ 0,30 × 14,63 Zum Produkt Long 39,90€ 0,28 × 14,63 Zum Produkt