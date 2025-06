Lieferflop bei Tesla? Markt erwartet das nächste Quartals-Desaster

Auch andere Analysten äußern sich vorsichtig. Barclays rechnet mit 375.000 Auslieferungen, die UBS mit lediglich 366.000. Jonathan Weber, Analyst bei Seeking Alpha und Leiter des Cash Flow Club, sieht die Erwartungen kritisch. Seiner Ansicht nach würde eine schwache Entwicklung im zweiten Quartal die bisherige Ausrede Teslas, man befinde sich in einer Umstellung auf das Model Y, entkräften. Vielmehr spreche das dann für ein tiefer liegendes Nachfrageproblem.

Ähnlich skeptisch äußert sich Oakoff Investments. Das Unternehmen verweist auf zunehmenden Konkurrenzdruck, vor allem aus China. Zwar könnte Tesla die Auslieferungen des ersten Quartals leicht übertreffen, doch ein Rückgang im zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr sei nicht ausgeschlossen.

Unabhängig von den Auslieferungzahlen geriet Tesla zuletzt erneut politisch und gesellschaftlich unter Beschuss. Am Samstag, dem Geburtstag von CEO Elon Musk, haben Aktivisten in Berlin einen Tesla-Store mit Farbe attackiert. Auf der Glasscheibe der Filiale in Berlin-Reinickendorf prangten Slogans wie "Musk must fall" und "Take down Tesla". Zudem wurden Plakate mit dem Vorwurf der "Zerstörung von Klima und Demokratie"angebracht.

Die Gruppe, die sich Widerstands-Kollektiv nennt und als Nachfolgeprojekt der "Letzten Generation" gilt, hatte im Vorfeld zu weltweiten Protestaktionen gegen Musk aufgerufen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Tesla weist die Vorwürfe gegen das Unternehmen zurück. Man habe den Wasserverbrauch an der Gigafactory Grünheide reduziert, Ausgleichsflächen aufgeforstet und die Kritik an den Arbeitsbedingungen sei unbegründet.

Bereits im März war dieselbe Filiale Ziel eines ähnlichen Angriffs gewesen. Damals hatten Aktivisten Farbe auf Fahrzeuge und den Eingangsbereich gesprüht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 274,2EUR auf Tradegate (30. Juni 2025, 14:49 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 286,02 $ , was einem Rückgang von -10,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!