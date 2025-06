Sicherheit für eine Welt im Wandel / Expertenorganisation feiert Jubiläum (FOTO)

Stuttgart (ots) - DEKRA feiert heute, am 30. Juni 2025, 100-jähriges Bestehen -

und richtet den Blick gezielt nach vorn. Was 1925 mit der freiwilligen

Fahrzeugprüfung begann, ist heute eine weltweit tätige Prüf- und

Expertenorganisation für Sicherheit, Nachhaltigkeit und digitales Vertrauen. Zum

Jubiläum unterstreicht DEKRA, welchen Beitrag das Unternehmen zu den zentralen

Herausforderungen unserer Zeit leisten will - getreu des Jubiläumsmottos

"Securing the Future".



Am 30. Juni 1925 wurde der "Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein" (kurz:

DEKRA) in Berlin gegründet - in einer Zeit, in der das Automobil begann, die

Welt zu verändern. Der Anspruch: freiwillige technische Prüfungen, um Sicherheit

in eine neue Mobilitätsära zu bringen. Ein Jahrhundert später ist aus dieser

Initiative eine globale Expertenorganisation geworden - mit 48.000

Mitarbeitenden in rund 60 Ländern. Und einem klaren Ziel: Sicherheit und

Vertrauen in einer Welt im Wandel zu ermöglichen.







Leistungsportfolio in den Bereichen Mobilität, Industrie, Umwelt und digitale

Technologien. DEKRA prüft sowohl physische als auch digitale Produkte, Prozesse

und Systeme. "Sicherheit ist nicht statisch - sie verändert sich mit der Welt,

in der wir leben", sagt CEO Stan Zurkiewicz. "Unsere Aufgabe ist es, die großen

Transformationsfelder wie Mobilität, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und

Nachhaltigkeit mitzugestalten - mit Expertise, Verantwortung und Weitblick."



Prägende Rolle in Deutschland, klare Ausrichtung in die Welt



Die Geschichte von DEKRA ist geprägt von stetiger Weiterentwicklung. Als 1951

die Hauptuntersuchung für Fahrzeuge in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben

wurde, prägte DEKRA deren Umsetzung entscheidend mit. In den 1960er- und

1970er-Jahren kamen die Themen Bildung und Forschung hinzu - etwa mit der DEKRA

Akademie (1974), der Abteilung Forschung und Entwicklung (1968) sowie der

Unfallforschung (1978); letztere mit dem Ziel aus Daten zu lernen.



Nach der Wiedervereinigung übernahm DEKRA Aufgaben des früheren

Kraftfahrzeugtechnischen Amts und baute in den neuen Bundesländern ein

umfassendes Prüfnetz auf. Bald darauf folgte der Eintritt in internationale

Märkte, etwa in Frankreich, Spanien, China oder den USA. Seither verfolgt das

Unternehmen eine klar global ausgerichtete Strategie - mit starken Wurzeln im

Heimatmarkt Deutschland.



Neue Felder, gleiche Mission: Sicherheit im Wandel



Ab Mitte der 2000er-Jahre erweiterte DEKRA im Zuge der Liberalisierung des

Ab Mitte der 2000er-Jahre erweiterte DEKRA im Zuge der Liberalisierung des
Industrie-Prüfmarktes seine Kompetenzen systematisch auf industrielle Anlagen,





