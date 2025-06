Connectika bündelt Expertise zusammen mit ihren Partnern für eine anschlussfertige Power Unit für gewerbliche und industrielle Speicherprojekte (FOTO)

Burghausen (ots) - Die Energiewende erfordert Geschwindigkeit, Standardisierung

und intelligente Lösungen. Mit der Multiplex Power Unit stellt Connectika

gemeinsam mit ihren Partnern eine anschlussfertige Systemlösung für den

wachsenden Markt der gewerblichen und industriellen Batteriespeicher vor.



Laut dem "European Market Outlook for Battery Storage 2025-2029" von SolarPower

Europe erlebte das Commercial-&-Industrial-Segment 2024 ein Rekordwachstum.

Treiber hierfür sind steigende Energiekosten, der Bedarf an Netzstabilität und

politische Fördermaßnahmen wie das deutsche Solarspitzengesetz, welches

PV-Anlagen mit Batteriespeichern, insbesondere im gewerblichen Bereich,

attraktiver macht.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ems-Chemie Holding AG! Long 564,05€ 0,43 × 13,75 Zum Produkt Short 646,15€ 0,55 × 12,44 Zum Produkt

Genau hier setzt Connectika an: Die Multiplex Power Unit ist ein

vorkonfiguriertes Gesamtsystem, das Wechselrichtertechnologie, intelligente

Energiesteuerung, moderne AC-Anschlusstechnik und Batterieschnittstellen in

einer betriebsbereiten Leistungseinheit zusammenführt- geliefert auf einem

Fertigbetonfundament und auf minimale Installationszeit ausgelegt. Die

anschlussfertige Leistungseinheit sorgt somit dafür, dass Batterieblock und

Wechselrichter nahtlos integriert sind. Die Systemlösung ist in

unterschiedlichen Leistungsklassen verfügbar und eignet sich für eine Vielzahl

von Anwendungen.



Im Zentrum steht ein modulares, herstellerunabhängiges Energiemanagementsystem

(EMS), das flexibel skalierbar ist - als Teil der Power Unit oder als

eigenständige Lösung für bestehende Systeme. Es steuert das Zusammenspiel von

PV, Speicher, Ladeinfrastruktur und Netzanschluss intelligent und datengestützt.

Verbrauchsprofile, Strompreissignale, Wetterdaten und - bei Bedarf -

KI-gestützte Prognosen fließen in die Echtzeitsteuerung ein und ermöglichen eine

maximale Eigenverbrauchsquote sowie hohe Netzdienlichkeit.



Ein zusätzlicher Vorteil: Speichersysteme ab einer Leistung von 50 Kilowatt

können durch das EMS auch am Multi-Market-Trading teilnehmen. Dies wird über

einen Aggregator realisiert und in Zusammenarbeit mit spezialisierten

Vermarktungspartnern in die Strommärkte überführt - ein attraktiver Mehrwert

insbesondere für kleinere und mittelgroße Anlagenbetreiber.



In einem nach wie vor stark fragmentierten Markt setzt die Multiplex Power Unit

deshalb auf Modularität, Interoperabilität und einfache Integration - ein

offenes Systemkonzept, das sowohl Cloud- als auch Hardwarekomponenten

unterschiedlichster Batteriewechselrichter und Batteriespeicher-Hersteller

verbinden kann. Damit wird es den Kunden ermöglicht, das volle Potenzial ihrer

Energiesysteme effizient und zuverlässig zu nutzen. Eines der ersten Projekte

mit einem renommierten amerikanischen Automobilhersteller befindet sich bereits

in der Umsetzung.



Über Connectika:



Connectika ist ein ganzheitlicher Technologie- und Servicedienstleister sowie

Systemintegrator, der innovative Energiemanagementlösungen für die

Energiebranche entwickelt. Der Fokus liegt dabei auf anschlussfertigen,

intelligenten Systemen zur effizienten Energieerzeugung und -nutzung. Connectika

begleitet ihre Kunden entlang des gesamten Projektzyklus: von der Beratung und

Planung über die Systemintegration bis hin zur Inbetriebnahme und Optimierung.

Im Mittelpunkt stehen dabei innovative Technologien und digitale Lösungen, die

eine nachhaltige und wirtschaftliche Energieversorgung ermöglichen.



Pressekontakt:



Connectika GmbH

Marketing & Communications

mailto:info@connectika.eu

http://www.connectika.eu



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180146/6066023

OTS: Connectika Gmbh