BARCLAYS stuft Freenet Namensaktien auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 35,50 auf 33,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mathieu Robilliard passte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalsberichte seine Schätzungen für die Deutschen nebst Bouygues und Liberty Global an. An den Anlagestorys ändere sich nichts./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,64EUR auf Tradegate (30. Juni 2025, 13:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Mathieu Robilliard

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33,50

Kursziel alt: 35,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m