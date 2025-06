Klimaanlagen, Stromversorger, Eis: Die besten Aktien für heiße Tage

Hitzewelle auf dem Weg: Ab Mittwoch klettern die Temperaturen in Deutschland auf bis zu 40 Grad Celsius. Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass der Mittwoch der heißeste Tag des Sommers wird, mit landesweiten Höchstwerten von 34 bis 38 Grad. Nur an der Küste und in höheren Bergregionen bleibt es unter 30 Grad. Hitzewarnungen und steigende Waldbrandgefahr begleiten die extreme Wärme.

Klimaanlagen & Kühltechnik



Führende Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) wie Carrier Global, Daikin und Voltas erleben einen Anstieg der Verkaufszahlen, da die Nachfrage nach Klimaanlagen und Kühlsystemen in heißen Sommermonaten steigt. Der deutsche Hersteller Viessmann gehört seit 2023 zu Carrier Global und ist somit für Anleger investierbar.

Unser Börsenexperte Markus Weingran hat in der wO Börsenlounge noch einen interessanten Haushaltsgeräte Hersteller - inklusive Klimaanlagen - aus China vorgestellt.

Energieversorger und Stromproduzenten



Klimaanlagen, Ventilatoren und Kühlgeräte helfen bei Hitze. Und sind bekannt als Stromfresser. Die Stromnachfrage in Deutschland steigt bei Hitzeperioden spürbar an. Während normaler Sommertage liegt der Stromverbrauch in Deutschland derzeit bei etwa 1,36 Milliarden Kilowattstunden (kWh) pro Tag – das sind rund 6 Prozent mehr als im Durchschnitt der beiden vorangegangenen Sommer.

Stromversorger wie E.ON und RWE verzeichnen an diesen Tagen eine höhere Nachfrage und profitieren von höheren Strompreisen.

Baumaterialien & Dämmstoffe



Unternehmen, die hitzebeständige Baumaterialien und Dämmstoffe produzieren, werden in Zeiten hoher Temperaturen verstärkt nachgefragt, da sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen in die Verbesserung der Energieeffizienz investieren. Passende Aktien aus dieser Branche finden Anleger bei den SDax-Konzernen sto und Steico. Internationale Player in der Branche sind unter anderem Owens Corning und Sherwin-Williams,

Eiscreme und Getränke



Ein kaltes Getränk oder ein Eis gelten als ideale Erfrischung im Hochsommer. Hersteller von Getränken und Eiscreme profitieren saisonal von einer erhöhten Nachfrage während Hitzewellen, allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkt. Auch wenn viel Eiscreme bei unabhängigen, lokalen Eisdielen über die Theke geht, gibt es einen Milliardenmarkt für Speiseeis.

Der größte Player der Branche ist Unilever, der unter anderem Ben & Jerry's und Magnum Eis im Sortiment hat. Noch! Denn der Konzern bemüht sich derzeit um eine Abspaltung des Geschäfts und will die Sparte mit einem Jahresumsatz von 8 Milliarden US-Dollar noch in diesem Jahr an die Börse bringen. Der provisorische Name für das Spin-Off lautet The Magnum Ice Cream Company.

In einem Interview hat Unilever-CFO Graeme Pitkethly einmal erklärt, dass es einen optimalen Temperaturbereich für den Verzehr von Speiseeis gibt; wenn es darüber hinaus "zu heiß" wird, tendieren die Verbraucher lieber zu kalten Getränken. Das wiederum spüren besonders die Getränekriesen Coca-Cola und Pepsico sowie deren Abfüller. Besonders erwähenenswert in dieser Nische ist Pepsi-Abfüller Varun Beverages aus Indien, bei dem die Anlagen in Hitzephasen auf Hochtouren laufen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion