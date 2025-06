Refined Energy Corp reicht 43-101-Bericht ein, in dem Bohrprogramm empfohlen wird

Vancouver, British Columbia, 30. Juni 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU | OTC: RRUUF | FWB: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) hat einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, für das Projekt Dufferin im Athabasca-Becken erstellt. Ein Bohrprogramm aus mindestens vier Bohrlöchern und 1.250 Metern wird für die Ziele auf Dufferin West empfohlen; das Budget soll 2.062.500 $ betragen. Der technische Bericht ist unter dem Sedar+-Profil des Unternehmens zu finden.

Das Zielgebiet mit höchster Priorität (siehe Abbildung unten) wird durch einen Leiter dargestellt, der mit der interpretierten Lineationsspur der Virgin River Shear Zone in Verbindung steht. Er ist ein ausgeprägter Leiter, der mit einem deutlichen magnetischen Übergang in Zusammenhang steht. Es wird angenommen, dass sich dieser Leiter von der Diskordanz am Kontakt mit dem Sandstein bis weit in das darunter liegende Grundgestein erstreckt. Der zweite Leiter erstreckt sich ebenfalls von der Diskordanz über eine geringere Distanz in das darunter liegende Grundgestein. Keines der Ziele wurde je anhand von Bohrungen erprobt, und die Tiefe der Sandsteindeckschicht über der Diskordanz wird mit weniger als 200 Metern als relativ gering eingeschätzt. Die Uranlagerstätten im Athabasca-Becken befinden sich häufig am oder unterhalb des Diskordanzkontakts zwischen dem darüber liegenden Sandstein und dem Grundgestein.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: „Es ist aufregend, für Refined Energy ein erstes Bohrprogramm im Athabasca-Becken, das für seine Geschichte der Exploration, Entdeckung und Erschließung hochwertiger Uranminen bekannt ist, zu planen. Das Projekt Dufferin liegt in der Nähe von NO-SW verlaufenden Verwerfungen, die dafür bekannt sind, Uranmineralisierung zu beherbergen. Ein Beispiel rund 18 Kilometer nordöstlich von Dufferin West auf dergleichen Virgin-River-Scherzone ist Camecos Lagerstätte Centennial, wo das historische Bohrloch VR-031W3 8,78 Prozent U3O8 über 33,9 Meter durchteufte (SMAF 74G12-0061)1. Unsere Arbeit konzentriert sich auf die Entdeckung von hochgradigen Lagerstätten, die das Athabasca-Becken charakterisieren.“