Neueste ANC-Kopfhörer mit CNC-gefrästen CD-Mustern aus einer Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität

NEW YORK, 30. Juni 2025 /PRNewswire/ -- OneOdio, ein weltweit führender Anbieter von Audio-Innovationen, kündigt mit Stolz die Einführung des Focus A6 an, seines bisher hochwertigsten und designorientiertesten Kopfhörers. Mit der leistungsstarken aktiven Hybridgeräuschunterdrückung, der verbesserten KI-Klarheit der Anrufe sowie der markanten Metallfrontplatte aus Aluminium in Luftfahrtqualität bietet das Focus A6 sowohl High-End-Leistung als auch unverwechselbare Präsenz.

Der Focus A6 ist in den Farben Midnight Black sowie Ivory Blush erhältlich und geht am 30. Juni in den Early-Bird-Vorverkauf, bei dem bis zu 25 % Rabatt gewährt werden, bevor das Gerät am 7. Juli um 8:00 Uhr EDT weltweit offiziell vorgestellt wird.