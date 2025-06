Online-Wahl zum "Sporthilfe Start-up des Jahres" 2025 gestartet

Frankfurt am Main (ots) - Sechs Geschäftsideen Sporthilfe-geförderter

Athletinnen und Athleten stehen unter https://www.sporthilfe.de/startupdesjahres

bis zum 6. Juli öffentlich zur Wahl / Gründerprämie i.H.v. 15.000 Euro als

Hauptpreis gestiftet von Generali und Deutsche Vermögensberatung / Unter allen

Teilnehmenden des Online-Votings wird ein Samsung Galaxy Tab A9+ verlost



Die Sporthilfe sucht gemeinsam mit ihrem Nationalen Förderer Generali und

Deutsche Vermögensberatung und der Werte-Stiftung ab heute in einer öffentlichen

Online-Wahl das "Sporthilfe Start-up des Jahres" 2025 . Auch in diesem Jahr

haben aktuell und ehemals von der Sporthilfe geförderte Athletinnen und

Athleten, darunter die frühere Turn-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz ,

Geschäftsideen mit einem breiten Themenspektrum eingereicht. Das "Sporthilfe

Start-up des Jahres" darf sich auf eine von Generali und Deutsche

Vermögensberatung gestiftete Gründerprämie in Höhe von 15.000 Euro freuen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Samsung Electronics Co Ltd St GDR! Short 1.223,82€ 1,03 × 9,56 Zum Produkt Long 988,29€ 1,00 × 9,10 Zum Produkt