Trianel punktet mit Handelsexpertise und Innovationsprojekten / Jahresergebnis 2024 bestätigt positive Entwicklung erneut (FOTO)

Aachen (ots) - " In ihrem 25. Geschäftsjahr hat Trianel an die sehr gutewirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre angeknüpft und erneut einherausragendes Ergebnis erzielt", betont Sven Becker, Sprecher derGeschäftsführung der Trianel GmbH, anlässlich der Vorstellung desJahresergebnisses 2024. Mit einem Vorsteuerergebnis (EBT) von 92,5 Mio. EUR(Vorjahr: 99,0 Mio. EUR) und einem Jahresumsatz von 8,5 Mrd. EUR (Vorjahr: 9,4Mrd. EUR) erzielte Trianel das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte. "UnserErgebnis 2024 unterstreicht erneut unsere gute operative Performance imEnergiehandel, im handelsnahen Dienstleistungssegment sowie in derProjektentwicklung. Unsere strategische Ausrichtung auf die KerngeschäftsfelderEnergiehandel, Asset-Optimierung sowie Projektentwicklung wird erneutbestätigt", so Sven Becker weiter. Gegenüber dem Rekordergebnis 2023 sank dasVorsteuerergebnis vor allem in Folge der gefallenen Börsenstrompreise undangepasster Beschaffungsstrategien in einem immer noch schwierigen, aber imVergleich zu 2022 wieder ruhigerem Marktumfeld.Nach Abzug von Steuern hat Trianel einen Jahresüberschuss von 58,8 Mio. EUR(Vorjahr: 68,8 Mio. EUR) erzielt, der zu 80 Prozent an die Gesellschafterausgeschüttet wird, insgesamt 47 Mio. EUR. Gleichzeitig konnte das Eigenkapitalauf 133,3 Mio. Euro ausgebaut werden. "Unsere Gesellschafter profitieren vonihrem Vertrauen in Trianel in zweifacher Weise. Zum einen nutzen sie unsereenergiehandelsnahen Dienstleistungen, unsere Wissensnetzwerke und unseregemeinsame Projektentwicklung und zum anderen erhalten sie eineüberdurchschnittlich gute Rendite", stellt Sven Becker fest.Operativ weiter starkDas realisierte Vorsteuerergebnis übertraf die Planungen von 27,1 Mio. EURdeutlich um 65,4 Mio. EUR. Operativ hat sich Trianel sehr gut behauptet undverzeichnet trotz rückläufiger Marktpreise und Volatilitäten ein starkesErgebnis. Insbesondere im Bereich des europäischen Energiehandels konnten wiruns gut behaupten, ferner verzeichnen wir bei handelsnahen Dienstleistungeneinen erfreulichen Zuwachs und sehr gute Kundenresonanz. "Wir haben früh dasZusammenspiel zwischen Energiehandel, Optimierung konventioneller underneuerbarer Erzeugung und handelsnahen Dienstleistungen in unsere Strategieintegriert. Davon profitieren unsere Kunden und wir selbst nun sehr nachhaltig.Wir arbeiten weiter an innovativen Lösungen, um Flexibilität auch überHandelslösungen zu ermöglichen und abzusichern. Wir denken die Erneuerbarenheute immer mit und integrieren sie in unsere Lösungen", erläutert Dr. OliverRunte, Geschäftsführer der Trianel GmbH. Das Handelsgeschäft habe sich in den