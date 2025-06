Erst Melt-up, jetzt Meltdown? Diese Warnung sollten Anleger nicht ignorieren

Nach dem jüngsten Allzeithoch des S&P 500 spricht Ed Yardeni von einer Rückkehr zur spekulativen Euphorie. "Es ist etwas schwer zu glauben, aber das größte Risiko besteht derzeit möglicherweise in einem Melt-up des Aktienmarktes." Das meint eine Phase, in der die Kurse zu schnell und zu euphorisch steigen, ohne dass sich die Fundamentaldaten entsprechend verbessern. Eine solche Überhitzung könne in der Folge abrupt in einen "Meltdown", also einen scharfen Absturz, umschlagen.

Yardeni verweist darauf, dass der S&P 500 im laufenden Quartal bereits um zehn Prozent gestiegen ist – der stärkste Quartalsgewinn seit Anfang 2024. Zugleich nähere sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder den Höchstständen vom April. Damals hatte eine Korrektur den Index um fast 19 Prozent einbrechen lassen. Dennoch bleibt Yardeni langfristig optimistisch: Sein Team erwartet beim S&P 500 6.500 Punkte bis Jahresende und sogar 10.000 Punkte bis Ende des Jahrzehnts.