DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft 1&1 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 auf "Buy" belassen. Die Senkung der Gewinnprognose wertete Analyst Robert Grindle als Ausdruck der Notwendigkeit einer strategischen Neuausrichtung. Mit einem stärkeren Ausbau des eigenen Netzes könne der Mobilfunkanbieter die Aufwendungen für externe Kapazitäten im Großhandel senken. Auch könne 1&1 wieder wie in früheren Zeiten als Anbieter im Großhandel agieren, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 09:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 18,60EUR auf Tradegate (30. Juni 2025, 14:11 Uhr) gehandelt.