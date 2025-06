Karbon-X übernimmt ALLCOT und erweitert seine Plattform für globale Klimalösungen

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 30. Juni 2025 / Karbon-X (OTCQX: KARX), ein Unternehmen für End-to-End-Klimalösungen, hat heute die Übernahme der international tätigen Beratungsfirma ALLCOT bekannt gegeben, die über langjährige Erfahrung in der Unterstützung von klimapolitischen Maßnahmen, Emissionshandel und hochintegrierter Projektentwicklung verfügt.

Mit dieser Übernahme werden zwei sich ergänzende Kräfte zu einer gemeinsamen Mission zusammengeführt, die darin besteht, wissenschaftlich fundierte, verifizierbare Klimalösungen über unterschiedliche Branchen und Regionen hinweg zu skalieren. Karbon-X mit seiner Führungsrolle beim Emissions-Tracking, verifizierten Portfolios und Klimastrategien und ALLCOT mit seiner Expertise in der Umsetzung von Maßnahmen, der Gestaltung von glaubwürdigen Projekten und regionalen Kenntnissen verschmelzen zu einem Anbieter von Klimalösungen mit End-to-End-Kompetenzen sowohl im freiwilligen als auch im konformitätsorientierten Emissionshandel.

„Hier geht es darum, Skalierung durch Integrität zu ermöglichen“, erklärt Chad Clovis, CEO von Karbon-X. „ALLCOT hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, wissenschaftlich fundierte Lösungen für einige der komplexesten politischen Systeme der Welt zu entwickeln. Indem wir dieses Know-how in das Ökosystem von Karbon-X integrieren, schaffen wir eine globale Klimalösung, die auf Vertrauen basiert, skalierbar ist und über Sektoren, Regionen und regulatorische Rahmenbedingungen hinweg funktioniert.“

ALLCOT ist in Europa, Lateinamerika und Afrika tätig und stärkt die globale Präsenz von Karbon-X in den Bereichen Projektentwicklung, Klimafinanzierung und Nachhaltigkeitsberatung. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von einer erweiterten digitalen Infrastruktur, mehr Partnerschaften und größeren Lieferkapazitäten.

„Durch den Zusammenschluss mit Karbon-X können wir mehr bewirken als je zuvor“, so Alexis Leroy, CEO von ALLCOT. „Seit 2009 ist ALLCOT Marktführer in der Entwicklung von gerechten Klimalösungen. Die Palette reicht von der Pionierarbeit bei den Richtlinien im Emissionshandel über die Ermächtigung von Zivilgesellschaften im globalen Süden bis hin zur Entwicklung von Projekten mit hoher Integrität, bei denen die Menschen und der Planet an erster Stelle stehen. Diese Partnerschaft ist eine natürliche Evolution: Durch die Einbindung unseres missionsorientierten Ansatzes in die skalierbare Infrastruktur und globale Präsenz von Karbon-X legen wir den Grundstein für eine neue Ära des Klimaschutzes, in der es um Inklusion und wissenschaftliche Fakten geht und die fest in Transparenz, Vertrauen und gemeinsamen Werten verwurzelt ist.“