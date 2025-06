Sermatec & Foxconn Industrial Internet

JIYUAN und LANKAO, China, 30. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Sermatec, ein Pionier im Bereich der Lösungen für erneuerbare Energien hat mit der erfolgreichen Inbetriebnahme der Energiespeicherprojekte Jiyuan 5,9MW/11,9MWh und Lankao 7,8MW/15,63MWh mit Foxconn Industrial Interneteinen wichtigen Meilenstein erreicht.

Diese Projekte bedeuten nicht nur einen bedeutenden Durchbruch für Sermatec auf dem Markt für gewerbliche Energiespeicher in Henan, sondern schließen auch eine wichtige Lücke für die groß angelegte Speicherung von gewerblicher Energie in den Regionen Jiyuan und Lankao und setzen damit Maßstäbe für die Umstellung auf grüne Energie in ganz Henan und Zentralchina . Es handelt sich um die ersten Projekte zur Energiespeicherung für gewerbliche und industrielle Zwecke , die in Jiyuan und Lankao erfolgreich umgesetzt wurden, und um die ersten Großanlagen der Region, die mehr als 10 MWh umfassen. Die erfolgreiche Integration dieser Systeme ist ein Meilenstein für , der den „Null"-Rekord der Region für große C&I-Speicheranwendungen bricht und die zentrale Rolle von Sermatec bei der Förderung lokaler Energielösungen unterstreicht.