Deutsche Bank zollen gutem Lauf Tribut - Zins-Risiko nagt

vicky112 schrieb 28.06.25, 14:45

Infos: Kurs Deutsche Bank am 27.06.25 Xetra/17:41 Uhr 26,00€ (nachbörslich L&S/25,86€ um 21:22 Uhr und Stoxx50/25,96€ um 21:59 Uhr). 2) Dann News auf ntv-Liveticker am 28.06.25 /07:05 Uhr: "Europäische Bankaktien sind US-Werten vorzuziehen [wg. $-Verfall], sagte JP Morgan und belässt zur Deutschen Bank am 25.06.25 die Empfehlung "Overweight". 3) Auf "boerse.de" Artikel vom 28.06.25/04:52 Uhr mit Titel: "Deutsche Bank - Aktie mit neuem 5-Jahres-Hoch". Infos over VG