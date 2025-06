Höchster ROI und stärkste Wirkung / Umfassende Metaanalyse belegt: TV bleibt der wirksamste Absatz- und ROI-Treiber im modernen Media-Mix

Köln (ots) - Die fragmentierte Mediennutzung hat die Spielregeln der Werbung

verändert. Trotzdem bleibt lineares TV ein unverzichtbarer Erfolgsfaktor für

Marken. Das zeigt die aktuelle Metaanalyse ROI-al Flush für starke Marken , die

von bynd, der Strategie- und Technologieberatung der Omnicom Media Group

Germany, und RTL Data im Auftrag der Ad Alliance durchgeführt wird. Basierend

auf rund 1.000 Marketing-Mix-Modellen aus über 20 Jahren wurden die

Absatzeffekte und ROI-Werte von Medienkanälen im deutschen Markt umfassend

untersucht. Das Ergebnis: Trotz wachsender Konkurrenz bleibt TV der stärkste

Treiber für Absatz und Return on Investment (ROI).



Absatzwirkung: TV bleibt der stärkste Treiber





TV trägt im Vergleich zu anderen Medien am stärksten zum zusätzlichen Absatzbei, der durch Werbung erzielt wird. Bei Konsumgütern des täglichen Bedarfs(FMCG) entfallen im Schnitt 58 Prozent der durch Werbung ausgelösten Käufe aufTV, bei anderen, langlebigen Produkten (Non-FMCG), wie beispielsweise Finanz-oder Automarken, sind es 54 Prozent.Return on Investment: Stabil und überragendAuch beim ROI setzt TV Maßstäbe: Zwischen 2015 und 2024 lag derdurchschnittliche Brutto-ROI für TV im FMCG-Bereich bei 1,14 Euro und imNon-FMCG-Bereich bei 10,58 Euro. Der ROI fällt zwar bei gegebenen Budgets nichthöher aus als bei anderen Medien, allerdings ist der generierte Absatz höher alsbei allen anderen Medien. Bei gleichem Budget bzw. Werbedruck generiert TV denhöchsten ROI. Selbst bei steigendem Werbedruck bleibt TV effizient. Ein Blickauf die Responsekurven zeigt, dass der Zuwachs des Absatzes bei sehr hohenBudgets abflacht (klassischer Grenznutzeneffekt), doch TV bleibt auch beiwachsendem Budget der effizienteste Kanal im Vergleich zu anderen Medien, wasauf eine kontinuierliche Optimierung von Kampagnenstrategien und Mediaplanungzurückzuführen ist.Crossmediale Synergien: TV verstärkt andere KanäleInteressant: TV spielt nicht nur eine Hauptrolle, sondern hebt auch diePerformance anderer Kanäle. Wird TV in den Media-Mix integriert, steigt der ROIvieler anderer Medien signifikant - in einzelnen Fällen sogar um das Doppelte.Umgekehrt profitiert TV nur minimal durch den Einsatz anderer Kanäle - einHinweis auf seine eigenständige Stärke.Langfristige Wirkung: TV bleibt nachhaltig präsentEin weiterer Pluspunkt für TV-Werbung ist deren Nachhaltigkeit. Während vieledigitale Formate rasch an Wirkung verlieren, bleibt TV präsent. Drei Wochen nachKampagnenkontakt wirken mehr als 50 Prozent der ursprünglichen Werbung nochnach; selbst nach acht Wochen sind im Schnitt noch rund zehn Prozent messbar.Diese nachhaltige Wirkung (Carry-Over) ist besonders bei Produkten mit längeren